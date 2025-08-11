;

  • 11 AGO 2025, Actualizado 17:05

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no deben circular el 11 de agosto para evitar multa?

Evita contratiempos e imprevistos y revisa si tu carro circula este lunes 11 de agosto 2025

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no deben circular el 11 de agosto para evitar multa?(Getty Images)

Estamos iniciando la semana y para la mayoría de los ciudadanos, se reanudan las rutinas laborales, así que antes de dirigirte a tu trabajo checa si tu coche podrá circular este lunes 11 de agosto o si tendrá que quedarse estacionado en casa.

Recuerda que el programa ambiental Hoy No Circula está hecho con el fin de minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por ello, de no respetarlo podrías recibir una infracción.

Todos los vehículos, en especial los que no cuentan con calcomanía cero o doble cero deben apegarse a este programa, ya que las multas por no respetarlo va de 20 a 30 UMAS, equivalente a 3 mil 394 pesos.

Automóviles que NO circulan HOY

Los automóviles que no circulan este lunes son los siguientes:

  • Vehículos engomado color amarillo
  • Con terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

Carros que circulan el lunes

Estos coches sí pueden transitar el 11 de agosto sin ninguna restricción:

  • Hologramas 0 y 00
  • Automóviles eléctricos e híbridos
  • Automóviles conducidos por personal de salud
  • Taxis
  • Motocicletas

Recuerda que el horario del Hoy no Circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.

