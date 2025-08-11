Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no deben circular el 11 de agosto para evitar multa?( Getty Images )

Estamos iniciando la semana y para la mayoría de los ciudadanos, se reanudan las rutinas laborales, así que antes de dirigirte a tu trabajo checa si tu coche podrá circular este lunes 11 de agosto o si tendrá que quedarse estacionado en casa.

Recuerda que el programa ambiental Hoy No Circula está hecho con el fin de minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por ello, de no respetarlo podrías recibir una infracción.

Todos los vehículos, en especial los que no cuentan con calcomanía cero o doble cero deben apegarse a este programa, ya que las multas por no respetarlo va de 20 a 30 UMAS, equivalente a 3 mil 394 pesos.

Automóviles que NO circulan HOY

Los automóviles que no circulan este lunes son los siguientes:

Vehículos engomado color amarillo

Con terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Carros que circulan el lunes

Estos coches sí pueden transitar el 11 de agosto sin ninguna restricción:

Hologramas 0 y 00

Automóviles eléctricos e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

Taxis

Motocicletas

Recuerda que el horario del Hoy no Circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.