Critica Sheinbaum a SCJN por resolución a favor de Lorenzo Córdova

La presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó que después de 15 días de no abordar ningún tema, la SCJN toma la decisión de apoyar el racismo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ordenar la eliminación de una cita de Lorenzo Córdova, expresidente del INE, contenida en un libro de texto para sexto de primaria.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la mandataria señaló que la resolución de la Corte “apoya el racismo”, al considerar que el pasaje cuestionado ejemplificaba actitudes discriminatorias por parte de autoridades electorales.

“Se decide poner [la cita] como un ejemplo de lo que no puede ser, de que las autoridades tengan este lenguaje y esta visión racista… Ayer decide una sala de la Corte que se retire este contenido… esta Corte se va a caracterizar por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo”, sentenció Sheinbaum.

Fallo polémico y posible impugnación

El fallo en cuestión proviene de un proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que ordena a la Secretaría de Educación Pública suspender la distribución del libro “Proyectos Comunitarios” y eliminar un pasaje que, a decir de Córdova, vulnera su derecho al honor.

La cita hace referencia a una llamada telefónica en la que Lorenzo Córdova se burla del acento de un líder indígena, lo que fue considerado por el gobierno como un ejemplo de racismo estructural. En la mañanera, Sheinbaum volvió a transmitir el audio original de la llamada.

La presidenta advirtió que se evaluará con la Consejería Jurídica si existen recursos legales para impugnar la decisión, aunque reconoció que el cambio, en caso de proceder, aplicaría hasta el ciclo escolar 2025-2026, dado que los libros de texto ya fueron distribuidos.

