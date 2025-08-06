¿Cómo nos irá en lo que resta del 2025?; Óscar Soto, nuestro astrólogo de cabecera, nos lo dice

Hemos pasado más de la mitas del año y el 2025 aún nos tiene muchas sorpresas guardadas. Por eso, este martes nos visitó en cabina de Martha Debayle en W, nuestro astrólogo de cabecera, Óscar Soto, para saber qué nos depara en los últimos 5 meses del año.

Así como nos adelantó cosas tan importantes como la pandemia de coronavirus, y muchos otros acontecimientos, hoy repasamos con él como nos irá en lo que resta de un 2025 que de por sí ya ha sido intenso.

Óscar Soto nos explicó que, a pesar de que en lo general, agosto y lo que resta del año podría traer varios puntos de quiebre, la estabilidad laboral y económica podrían brillar y llegar con más facilidad en los siguientes meses.

Te dejamos un resumen de lo que nuestro astrólogo le adelantó a cada uno de los 12 signos zodiacales:

LAS PREDICCIONES DE OSCAR SOTO PARA LO QUE RESTA DEL 2026

Predicciones de Óscar Soto para el 2025 Ampliar

En general, Óscar Soto pinta un panorama favorable para la segunda mitad de 2025: oportunidades claras en lo laboral, mejoría económica solidificada, y relaciones afectivas más maduras, pero solo tras atravesar momentos de duda o cambio emocional. La clave es mantenerse proactivo, reflexivo y abierto a transformaciones.