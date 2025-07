Que las medidas sobre vivienda en CDMX no se queden en buenas intenciones: Viri Ríos

Me gustan las medidas que anuncia el gobierno de la Ciudad de México, pero me gustaría que se implementarán, que no se quedaran en buenas intenciones, ejemplo de estas, “que los incrementos en la renta de vivienda esté por debajo de la inflación”, afirmó la analista Viri Ríos, quien detalló que la gentrificación no es la única dimensión del problema en la crisis de vivienda de la Ciudad de México.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, puntualizó que hay un problema hídrico, que no se debe a que no haya agua, sino que “no hay infraestructura adecuada de distribución, captación y reciclaje”.

“El problema se tiene que resolver de base, no hay una política hídrica, 70% del agua se desperdicia en fugas”. —

La idea de no permitir construcciones de 5 o 6 pisos o el cambio de uso de suelo es otra mala idea , “no se ha construido vivienda ni siquiera para clase media”. Por esto terminan las personas viviendo en la periferia de donde se tienen que transportar por horas, señaló.

¿Y la xenofobia?

Sobre la xenofobia en colonias como la Condesa o la Roma, afirmó, que de acuerdo a un estudio de su autoría publicado en EL PAÍS, “es un mito que por la llegada de los extranjeros se ha presentado el fenómeno del encarecimiento de la vivienda”. Específicamente, dijo, “los precios de la vivienda crecieron más antes de la pandemia” con la llegada de los nómadas digitales.

Dijo que el fenómeno se da porque “solo las personas de cierto poder adquisitivo han podido continuar viviendo en la ciudad”.

“Incluso si corriéramos a todos los extranjeros, la realidad es que la gentrificación continuaría a manos de los mexicanos de clase alta... En la Condesa la mayoría son mexicanos”.

En conclusión, afirmó “el problema es el desarrollo de vivienda accesible y que se regule a las plataformas de vivienda”.

