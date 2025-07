Sheinbaum niega que extradiciones sean moneda de cambio para frenar aranceles de EE.UU.

Extradiciones no son moneda de cambio para aranceles.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente que la extradición de narcopolíticos sea una moneda de cambio o una condición impuesta por el gobierno de Estados Unidos para frenar la entrada en vigor de aranceles del 30% a productos mexicanos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a versiones difundidas por analistas y columnistas, calificándolas como “absolutamente falsas”.

“Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar a conocer que tienen información privilegiada… pero sus contactos no tienen ninguna información. No aceptamos injerencias ni convenios condicionados. Recientemente, se enviaron 29 personas a EE.UU. dentro del marco del tratado de extradición, pero no está relacionado con un acuerdo comercial”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que las negociaciones comerciales con Washington continúan y que se busca alcanzar un acuerdo que evite afectaciones al comercio bilateral, luego de que Estados Unidos anunciara aranceles similares para otras economías, como Japón y la Unión Europea.

“Seguimos platicando. Obviamente, ellos tienen su posición, nosotros la nuestra, pero creemos que vamos a llegar a un buen acuerdo”, dijo.

Sobre el reciente encuentro con congresistas republicanos y una demócrata, la jefa del Ejecutivo confirmó que fue a solicitud del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y que durante la reunión se abordaron temas como migración, seguridad y los efectos económicos de los aranceles.

“Fue una reunión cordial. También se tocó el tema de una ley relacionada con monedas digitales que ellos aprobaron y que nos pidieron analizar”, comentó.

Claudia Sheinbaum confió en que en los próximos días se logrará un acuerdo comercial con la administración de Donald Trump, su homólogo estadounidense, y subrayó que México defiende su soberanía mientras mantiene el diálogo abierto y constructivo.