Reconocer a Palestina no detiene el asedio a Gaza, pero tiene valor político: Andrea Rizzi

“La indignación no ha cuajado en elementos de verdadera presión política para que Israel termine el asedio sobre Gaza… no ha habido acción decisiva porque las grandes potencias no están aplicando presión verdadera sobre Israel, ni Estados Unidos, el gran habilitador”, reconoció el columnista, Andrea Rizzi, sobre la situación que prevalece en Gaza.

Luego de que Francia hiciera pública su acción de reconocimiento del Estado Palestino, el corresponsal de Asuntos globales en Europa de EL PAÍS, reconoció esto como “una acción política relevante con fuerte poder simbólico, hay más de 140 países ya reconocen a Palestina, pero en Europa occidental y sobre todo no en el G7, Francia es el primero, por lo tanto, es un paso que no va a modificar la senda del conflicto por sí solo, pero tiene un valor político”, puntualizó en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Incluso dijo “puede tener una fuerza de arrastre con países como el Reino Unido para elevar la presión política sobre el gobierno israelí para que pare ese asedio que no se ajusta al derecho internacional” y que provoca las imágenes brutales que vemos cada día.

El conflicto en los medios

Ante la negativa y ocultamiento de la situación en Gaza por Israel, reconoció que “el gobierno israelí está aplicando un bloqueo informativo absoluto, los periodistas internacionales no pueden acceder a Gaza para contar lo que está pasando y tenemos que apoyarnos en los valientes periodistas que desde dentro de la Franja siguen emitiendo información pese a ser golpeados duramente, no solo por las condiciones, sino también por lo que parece ser un intento de acallarlos porque han muerto muchos, muchas decenas de ellos”.

El nivel de indignación es reflejo en las portadas de los medios europeos; sin embargo, reconoció que

Incluso señaló que la Unión Europea, que no tiene la misma capacidad de presión que Estados Unidos, sigue siendo el mejor socio de Israel.

Finalmente, el columnista dijo “me quedo con la necesidad de los individuos de salir de la indolencia, y citando a Calvino, afirmó “el infierno no es algo que está en el más allá, es algo que los seres humanos a veces hacen aquí mismo en la tierra, hay dos formas de situarnos, una es ser indiferente y acostumbrarnos a ello hasta que no nos demos cuenta y la otra es buscar la manera de hacerlo retroceder”. Por lo que hizo un llamado a todos a salir de la indiferencia y presionar desde cada trinchera para que el asedio de Israel termine.

