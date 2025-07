Lluvia de estrellas Perseidas y alineación planetaria de agosto: Cuándo serán y recomendaciones para apreciarlas

El verano de 2025 promete ser un espectáculo celestial que no querrás perderte. Durante este mes, no solo tendrás la oportunidad de disfrutar de una increíble lluvia de estrellas, sino que también podrás ser testigo de una alineación planetaria única.

Aquí te contamos todo sobre la lluvia de estrellas más esperada y otros fenómenos astronómicos que ocurrirán este agosto en el cielo de México.

¿Cuándo será la lluvia de estrellas?

La lluvia de estrellas más importante de agosto será la conocida como Perseidas. Este fenómeno alcanzará su máximo esplendor entre la noche del 11 y 12 de agosto de 2025. Durante estas noches, el cielo se llenará de destellos fugaces que cruzarán el firmamento a gran velocidad, brindando un espectáculo impresionante para los observadores.

Además, antes de que lleguen las Perseidas, el mes de julio nos trajo las Delta Acuáridas, otro evento astronómico que ya ha comenzado a despedirse, pero cuyo pico de actividad se dio entre el 28 y 30 de julio. A pesar de su belleza, las Perseidas en agosto son sin duda el principal atractivo para los amantes del cielo estrellado.

¿Se podrá ver la lluvia de estrellas en México?

¡Claro que sí! La lluvia de estrellas de las Perseidas será visible en todo el hemisferio norte, lo que incluye México. Para aprovechar al máximo este fenómeno, solo necesitas encontrar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad. Las mejores vistas se tendrán en zonas rurales, playas o montañas, donde el cielo es más despejado y libre de contaminación lumínica.

La lluvia de estrellas se podrá disfrutar sin telescopios; solo necesitas un lugar tranquilo, una manta o silla cómoda, y paciencia. Evita mirar la Luna, que en agosto de 2025 estará casi llena y podría dificultar la observación de los meteoros más débiles. Relájate, apaga tu celular, y deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad para disfrutar del espectáculo.

¿Qué otros fenómenos astronómicos ocurrirán en agosto?

Agosto no solo nos regalará una asombrosa lluvia de estrellas, sino que también viviremos un evento especial: la alineación de seis planetas. Este fenómeno astronómico permitirá ver varios planetas a simple vista. Si bien no es tan impactante como la lluvia de meteoros de las Perseidas, sin duda será otro espectáculo que no querrás perderte.

Además, recuerda que las Delta Acuáridas también formaron parte de los eventos astronómicos de este verano, aunque su mayor intensidad ocurrió en los últimos días de julio. Ahora, todas las miradas están puestas en las Perseidas, que brindarán un show luminoso sin igual.

El origen de esta lluvia de estrellas se encuentra en el cometa Swift-Tuttle, que pasa cerca de la Tierra cada 133 años. Cuando la Tierra atraviesa el rastro de escombros dejado por este cometa, las partículas de polvo se encienden al chocar con la atmósfera, creando los meteoros que vemos como destellos. La mayoría de estos se desintegran, pero algunos caen al suelo como meteoritos.

