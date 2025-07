Hoy no circula y Pronóstico del tiempo: Qué autos descansan este viernes 18 de julio y cómo estará el clima / abalcazar

Llegamos al viernes y para que no se arruinen tus planes de fin de semana, será mejor que consultes si tu automóvil puede circular este viernes 18 de julio.

Recordemos que el programa Hoy No Circula, establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aplica para todos aquellos vehículos que no cuentan con holograma “cero” o “doble cero”.

Automóviles que no circulan el viernes

Los carros que no pueden circular para este 18 de julio, de acuerdo a lo establecido por el programa ambiental de la CAMe, son los siguientes:

Vehículos con engomado color azul.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 9 y 0.

Coches que pueden circular hoy

Los vehículos que no tienen ningún tipo de impedimento para circular este viernes son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

Clima - 18 de julio

Este viernes 18 de julio de 2025, se pronostican lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que las autoridades llaman a resguardarse durante los horarios de tiempo severo.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico para la CDMX, se espera ambiente templado a cálido, con cielo nublado y presencia de lluvias e intervalos de chubascos, con posible actividad eléctrica, al igual que en el Estado de México.

Las lluvias iniciarán en CDMX antes de las 3 de la aede, mientras que en Edomex se preven alrededor de la 1 y media de la tarde.

La temperatura máxima para este viernes 18 de julio en el Valle de México será de 25°C, mientras que la mínima será de 12°C