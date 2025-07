Hoy No Circula y Pronóstico del Tiempo: ¿Qué autos no circulan este jueves y cómo estará el clima? / ©fitopardo

Estamos en vacaciones de Semana Santa y para que el Jueves Santo no termines en el corralón o se arruinen tus planes con alguna sanción, antes de salir de casa con tu auto debes consultar si tu coche podrá circular este jueves 17 de julio o si tendrás que buscar otra alternativa de transporte.

Recuerda que el programa ambiental Hoy No Circula está hecho con el fin de minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por ello, de no respetarlo podrías recibir una infracción.

Las multas por no respetar este programa ambiental van de 20 a 30 UMAS, equivalente a 3 mil 394 pesos.

Carros que no circulan HOY

De acuerdo con el calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no tienen permitido manejar este jueves son los siguientes:

Vehículos con engomado color verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Carros que pueden circular el 17 de julio

Estos carros no tienen ninguna restricción para poder transitar:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

El horario del Hoy No Circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

Clima - 17 de julio

Este jueves, en el Valle de México se espera Durante el día ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado y temperatura máxima de 25°C y mínima de 15°C. Al igual que lluvias fuertes con posible caída de granizo y actividad eléctrica en la Ciudad de México para la tarde y noche.