Habrá megamarcha de la CNTE el 17 de julio: Horarios, Ruta y alternativas viales

La Ciudad de México se prepara para una nueva jornada de protesta que podría generar gran afectación vial. La mega marcha CNTE anunciada para el próximo jueves 17 de julio de 2025 es un tema de conversación importante en la capital del país. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han convocado a una movilización masiva que recorrerá varias avenidas clave, por lo que es crucial que te informes sobre las rutas, horarios y alternativas viales para evitar contratiempos.

¿Por qué habrá mega marcha CNTE el 17 de julio?

El porqué de la mega marcha CNTE tiene sus raíces en diversas demandas que los maestros han venido planteando durante varios años. La CNTE busca, principalmente, el cumplimiento de acuerdos que aseguren la justicia laboral para los docentes. Entre sus principales peticiones están:

TAMBIÉN PUEDES LEER: Jubilación anticipada del ISSSTE: ¿Cuál es la nueva edad para jubilarse y para quiénes aplica?

Abrogación de la ley ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa .

. Homologación de prestaciones y bonos .

. Basificación de los docentes .

. Respeto a las propuestas sindicales .

. Bonos para jubilados y becas .

y . No a la criminalización de la labor docente y el acoso laboral .

y el . Alto al autoritarismo y falsas acusaciones.

Cabe recordar que la CNTE ya había realizado protestas previas, como la ocurrida el 14 de julio de 2025, donde se exigió la no represión administrativa por parte del gobierno hacia los maestros. Esta movilización formó parte de una serie de protestas y huelgas que no se detendrán. Según las palabras de los propios miembros de la CNTE, la mega marcha CNTE será un paso más en la lucha por sus derechos y no se detendrán hasta que se logren cambios significativos.

Marcha CNTE Ampliar

Rutas, horarios y alternativas viales para la mega marcha CNTE

Si vives en la CDMX o tienes planeado transitar por la ciudad el 17 de julio, es esencial que tomes en cuenta las rutas y horarios de la mega marcha CNTE para evitar posibles inconvenientes. El evento comenzará a las 9:00 de la mañana, y se espera que los manifestantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE se concentren en distintos puntos clave de la ciudad.

Primer grupo : Se concentrará a las 9:00 a.m. con destino a Palacio Nacional , donde entregarán una carta con miles de firmas dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum . Esta movilización afectará el Centro Histórico , así que si tienes que transitar por esa zona, prepárate para desvíos.

: Se concentrará a las 9:00 a.m. con destino a , donde entregarán una carta con miles de firmas dirigida a la presidenta . Esta movilización afectará el , así que si tienes que transitar por esa zona, prepárate para desvíos. Segundo grupo: Partirá desde la calle Xocongo 58, colonia Tránsito, hacia el Zócalo capitalino. Este grupo se concentrará para hacer un posicionamiento político antes de avanzar hacia la plaza principal.

Además, recuerda que, si bien la mega marcha CNTE se ubicará en el centro de la ciudad, los manifestantes también podrían extenderse hacia las principales avenidas cercanas como Paseo de la Reforma, 5 de Febrero, y Eje Central.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La CNTE no exige privilegios, solo una jubilación digna: Yenny Pérez Martínez

Alternativas viales: Si tienes que transitar por estas zonas, te recomendamos estar atento a las actualizaciones del gobierno local, ya que se habilitarán rutas alternas. También es aconsejable utilizar transporte público, ya que algunas líneas de metro y metrobús pueden verse afectadas por los cierres viales.

¿Qué sigue después de la mega marcha CNTE?

Después de la mega marcha CNTE, la lucha no termina. El 18 de julio de 2025, las secciones de la CNTE de todo el país se reunirán en Oaxaca para trazar un plan de acción para la siguiente etapa de sus movilizaciones.

Los docentes han advertido que, aunque aún no se definen las próximas fechas de huelga o protestas, el ciclo escolar 2025-2026 podría traer consigo nuevas jornadas de lucha.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Maestros están mejor que con la Ley del ISSSTE 2007: Mario Delgado