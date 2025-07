Lanzan Consorcio por la medición y la evidencia… analizará pobreza de México

Con la finalidad de sumar capacidades, este jueves se lanzó el “Consorcio por la Medición y la Evidencia”, donde seis entidades de la i nvestigación y academia , en diálogo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizarán un análisis de medición de pobreza en el país.

El objetivo es brindar un reporte transparente y sólido, a través de una evaluación seria de la política social con herramientas, metodologías innovadoras y perspectivas multidisciplinarias , así lo dio a conocer Graciela Teruel, investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE).

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, explicó que el propósito es que una o dos semanas después que el INEGI, presente los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, puedan presentar un estudio alterno. Negó que se tenga la intención de sustituir al Coneval, pero dijo se buscará dar el seguimiento al análisis.

“Las organizaciones que integramos el consorcio estamos convencidos de que la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, tienen un impacto directo en el desarrollo , la prosperidad y el crecimiento económico de México. La iniciativa se presenta en un ánimo de colaboración y diálogo constructivo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las demás entidades responsables de asumir legalmente las atribuciones del extinto Coneval… lamentamos la desaparición del Coneval, reconocemos la capacidad técnica y autonomía del Inegi, buscamos el diálogo continuo en espacios formales de colaboración constructiva, con las entidades públicas responsables de la medición de la pobreza y la evaluación de la política social”.

Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, indicó que si bien hay una sensación de pérdida institucional ante desaparición de Coneval, se ha aprendido suficiente para generar mediciones de pobreza o pobrezas laboral. Ante el cuestionamiento, si puede haber preocupación con cifras maquilladas a favor del gobierno, aseguró que se da un coto de confianza al INEGI.

“Venir acompañado de narrativas políticas y yo creo que es muy importante que podamos separar, el análisis técnico del análisis político de las cosas. El que las pobrezas las carencias en muchos sentidos, vayan disminuyendo, no nos deja sin materia de estudio, porque siguen siendo, pues 44 millones de personas que viven en hogares donde no alcanza para comprar la comida mínima para todos los integrantes de ese hogar, puede haber discusiones alrededor del sub reporte de ingresos, de falta de cobertura, en algunas regiones de estimaciones a la baja, en algunos tipos de ingresos, pero todo eso es justamente de lo que podemos hablar en el futuro. Creo que en este momento lo que toca es dar continuidad al trabajo del Coneval, dos respaldar por supuesto la autonomía y la capacidad técnica que tiene el INEGI. México como vamos es un observatorio económico que trabaja a partir de semáforos económicos, tenemos 42 semáforos económicos nacionales, de los cuales 11 son del INEGI, ocho estatales, de los cuales siete son del INEGI”.

Mariana Campos, directora de México Evalúa afirmó que se transita por cambios institucionales que requieren reflexión y diálogo constante entre autoridades encargadas , por lo que dijo, se debe llamar a sumar y ampliar capacidades y construir con las instituciones en espacios formales y recurrentes para expresar puntos de vista y sugerencias con punto analítico de mediciones e impulsar mejoras continuas.