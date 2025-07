Más de dos mil armas entregadas voluntariamente a Gobierno… se convertirán en arte

Retirar un arma significa decir no a la guerra y sí a la paz, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

Desde la Basílica de Guadalupe, donde hace nueve meses inició el proyecto “Sí al desarme, sí a la paz”, habló de la necesidad de reconocer el trabajo junto a la ciudadanía para retirar de las calles de manera voluntaria, más de dos mil armas que dijo, han sido canjeadas por dinero.

✨ La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, apuntó que el programa #SíAlDesarmeSíALaPaz, fue impulsado por la presidenta @ClaudiaShein y la secretaria @rosaicela_, cuando estaban al frente de la Ciudad de México, para salvar vidas.



☝🏻Hay que avanzar hacia una pedagogía de la paz en… pic.twitter.com/hfCkDDe9Je — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 9, 2025

“Nos reunimos con el corazón abierto, como siempre, con la esperanza encendida y la firme convicción que estamos construyendo el mejor México posible donde las bala no hieran a las personas, sino que se escondan, desaparezcan, donde no hablen las armas, las balas, más alto que las palabras y las palabras siempre vuelen alto. Un mundo donde niñas y niños no importa en qué región vivan del país, no tengan miedo, un mundo, un país donde la paz no sea un sueño lejano para algunas regiones del país, sino una realidad compartida”.

Con #SíAlDesarmeSíALaPaz se han visitado 12 municipios de nueve entidades, donde la población ha intercambiado 2 mil 135 armas de fuego por dinero en efectivo de manera anónima y voluntaria.🇲🇽🕊️@Claudiashein @RocioBarcenaM pic.twitter.com/CtSs0foK19 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 8, 2025

Y es que dijo que el desarmar no es ausencia de conflicto sino es enfrentarlos sin destruir, la Primera Mandataria aseguró que con esta y otras estrategias se logró disminuir del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio, un 25% los homicidios. En dicho escenario la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez recordó que de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas alrededor de mil millones de armas circulan en el mundo de las que 85% están en manos de civiles.

“Y de enero a julio de 2025, gracias a la confianza de las personas, se han entregado de manera voluntaria y anónima 2 mil 135 armas de fuego, entre estas mil 585 armas cortas, 550 armas largas ,200 granadas, cartuchos de dinamita, cápsulas fulminantes, 85 mil cartuchos y ahora decimos gracias a los hombres a las mujeres a las madres y abuelas que confiaron en el desarme voluntario”.

Con ello señaló, México envió un mensaje claro al mundo que mientras en algunas regiones del orbe la violencia escala, el pueblo elige construir la paz. En dicho tenor, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel anunció el inicio de un proyecto para que artistas plásticos puedan cambiar el lenguaje y significado de las armas.

“Abrimos una convocatoria que se lanzará en octubre de este año, dirigida artistas visuales para resignificar armas incautadas por la Sedena, las cuales serán completamente desmanteladas, para que se puedan intervenir y crear esculturas y objetos artísticos. Tenemos la convicción de que la comunidad artística tiene muchísimo que aportar en la construcción de una cultura de paz y en su capacidad para su revertir el lenguaje de la violencia en lenguaje de paz y esperanza”.

En tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confió que mantener el programa de desarme permitirá que desde el seno de familias se salve a jóvenes e infancia de la violencia y se evite su acceso a cualquier arma.

“Se ha logrado una disminución histórica, en el delito de lesiones por disparo de arma de fuego, lesiones dolosas, se ha disminuido 64% este delito, 64% de 2019 hasta la fecha, así que en la ciudad pronto vamos a celebrar el retiro voluntario y la destrucción de mil armas en este año… llevamos 926 armas retiradas en el programa Sí al desarme Sí a la paz que se hace en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional”.

Así mismo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que este jueves se reafirmó el compromiso del gobierno y fuerzas armadas y la sociedad para retirar voluntariamente todo tipo de armamento de sus entornos atendiendo además las causas que generan la violencia con el intercambio de juguete bélicos por juguetes educativos, para que niñas y niños crezcan con el juego sano e interactivo, pero sobre todo ideología de paz.