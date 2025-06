Ariel Grunwald: Aprende a transformar los celos y la envidia en herramientas de crecimiento personal

En una charla reveladora en el programa Martha Debayle en W, el coach y mentor espiritual Ariel Grunwald profundizó en el origen y la función de los celos y la envidia, dos emociones que comúnmente se consideran negativas, pero que, bien manejadas, pueden ser grandes aliadas para el desarrollo personal.

¿Qué es la envidia y por qué puede ayudarte a crecer?

La envidia aparece cuando alguien tiene algo que tú deseas, ya sea una relación, una habilidad, un objeto o un estilo de vida y eso te genera dolor emocional. Ariel Grunwald explica que este dolor no proviene del otro, sino de la sensación de carencia y la creencia de que no mereces o no puedes tener eso en tu propia vida.

Según Grunwald, la clave está en no rechazar lo que sientes, sino preguntarte: ¿Qué me quiere decir esta emoción? Si logras identificar el deseo oculto detrás de la envidia, puedes utilizarlo como una guía poderosa de transformación personal.

La diferencia entre celos y envidia

Mientras que la envidia surge por desear lo que otro tiene, los celos están más vinculados al miedo a perder lo que ya posees. “Es una emoción ancestral que viene desde la época de las cavernas, donde perder a la pareja podía significar perder la vida”, explica Grunwald.

En el contexto actual, los celos de pareja se activan ante una amenaza real o imaginaria de que alguien más “robe” la atención o el amor del ser querido. Entender este miedo desde una perspectiva emocional y energética puede ayudarte a gestionar los celos sin destruir tu relación.

La diferencia entre celos y envidia / PhotoAlto/Frederic Cirou Ampliar

De la envidia a la admiración

Una de las frases más potentes de la entrevista fue: “La envidia de la buena no existe; eso se llama admiración”. Si en lugar de juzgar lo que otros tienen, lo bendices y te inspiras, puedes pasar del rechazo a la acción. ¿Envidias a alguien con libertad financiera? Pregúntate cómo puedes tú empezar a construir ese estilo de vida.

Grunwald sugiere: “Acércate, pregunta, aprende. Bendice lo que deseas y pregúntate cómo integrarlo en tu vida. No envidies el camino de otros, construye el tuyo”.

¿Tus celos o envidia te están bloqueando?

Hazte estas cinco preguntas para detectar si estás siendo saboteado por estas emociones:

¿Te cuesta alegrarte por los logros ajenos? ¿Te comparas constantemente y te sientes menos? ¿Necesitas controlar a tu pareja para sentirte seguro? ¿Te sientes culpable o avergonzado por sentir celos o envidia? ¿Criticas o descalificas lo que en el fondo deseas?

Si respondiste que sí a varias, es momento de hacer una pausa, escuchar tus emociones y usarlas como guía para tu evolución.

¿Tus celos o envidia te están bloqueando? / Jamie Grill Ampliar

El verdadero poder está en lo que haces con lo que sientes

Ariel Grunwald nos recuerda que ser emocionalmente maduro no es dejar de sentir celos o envidia, sino saber qué hacer con esas emociones. En lugar de reprimirlas o culparte por sentirlas, acéptalas como mensajes del alma. Tal vez la vida te está pidiendo que creas más en ti, que confíes en tu camino y que reconozcas lo que verdaderamente deseas.

Como dice Grunwald: “No quiero lo que tú tienes. Quiero lo que me corresponde a mí”. El mundo es lo suficientemente abundante como para que todos podamos brillar.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/2Jz9-0cyNlA