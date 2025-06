“Estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre aranceles al acero y aluminio”: Marcelo Ebrard

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard señaló que, en torno a las negociaciones con Estados Unidos sobre aranceles de acero y aluminio, hay comunicación diaria con la Secretaria de Comercio de Estados Unidos y que se está cerca de llegar a una conclusión en ese tema, aunque ha habido complicaciones debido a eventos imprevistos.

“Yo diría que estamos pues muy cerca de llegar a una conclusión en estos temas. Lo hemos estado esperando, ha sido complejo, también por los acontecimientos allá, porque de repente se cancelan reuniones, ya sabes, que las bombas, que lo de Irán. Entonces, eso también ha provocado, diría yo, un alargamiento a veces, unos días, pero bueno, yo espero que muy pronto tengamos ya una conclusión sobre ese tema en particular que me estás preguntando. No, el tratado está establecido en la ley, no es en este instante”.

— Aseguró Ebrard