Saxofonista toca en Líbano durante bombardeo de Irán a Israel: el video anónimo que circula en redes VIDEO

El saxofonista en la noche de los misiles

En redes sociales circula un video grabado en Beirut durante una de las noches de bombardeo más intensas en lo que parece ser el ataque de Irán sobre Israel. La grabación, de apenas unos segundos, muestra a un saxofonista tocando mientras el cielo se ilumina con fuego antiaéreo y trazadoras.

No hay nombre, no hay detalles, no hay declaraciones. Solo un sonido melódico sostenido contra el ruido de los misiles. El saxofonista permanece en una terraza o balcón. En el fondo, los impactos de artillería se suceden como parte del conflicto en curso. Medios como la DW de Alemania han sacado a luz el video.

PUEDE INTERESARTE: Irán e Israel: dos de los ejércitos más letales del mundo se enfrentan y la amenaza de una guerra moderna crece

No hay mensaje

El video no está firmado ni acompaña algún pronunciamiento. No se trata de una pieza de propaganda ni de un performance documentado. Tampoco se ha confirmado si se trata de un músico profesional o improvisado. La escena se ha compartido desde cuentas personales en TikTok, YouTube Shorts y X (antes Twitter), muchas de ellas pertenecientes a cuentas libanesas e iraníes, aunque también la DW, medio especializado en documentales, ha hecho público el extraño video.

Precedentes

El saxofonista anónimo no es el primer músico grabado en Beirut bajo fuego. En 2006, el artista Mazen Kerbaj grabó un solo de trompeta mientras su ciudad era bombardeada. En ese caso, se trató de un ejercicio deliberado, que dio origen a una obra concreta y a un archivo testimonial. El video actual, en cambio, carece de contexto y no ha sido reivindicado como tal.

PUEDES LEER: El informe en vivo de bomba nuclear en Israel que puso en alerta a todo México

Lo que se sabe

El video fue grabado en la ciudad de Beirut, Líbano, durante una noche de bombardeos recientes.

El intérprete del saxofón no ha sido identificado.

El material no forma parte de una campaña, obra o discurso más amplio.

Circula como testimonio crudo, sin narración, sin edición, sin título.

Qué sigue

No está claro si el video es parte de una serie, una improvisación espontánea o simplemente un registro incidental. La pieza, sin embargo, ha sido ampliamente reproducida, y en plataformas como TikTok o YouTube ya acumula cientos de miles de vistas.

Por ahora, el saxofonista permanece como una figura anónima que aparece y desaparece entre luces de artillería, sin mayor información ni atribución. Un registro fragmentario en medio de un conflicto abierto.