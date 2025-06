Rusia y Corea del Norte entran al juego en Medio Oriente: escala el conflicto Irán–Israel y sus aliados preparan las armas

Las sirenas han vuelto a sonar en Tel Aviv y el Golán se llena de drones y pólvora, el ajedrez internacional empieza a revelar sus jugadas más sucias. Oriente Medio vuelve a ser campo de batalla. Rusia y Corea del Norte han entrado en el juego. Agotarán los escenarios posibles: diplomacia, evacuaciones, y armas bajo la mesa.

El Kremlin no pierde tiempo. Vladimir Putin ha levantado la mano y se ofrece como mediador entre Irán e Israel, en un gesto que no le interesa a nadie pero marca posicionamiento dentro del conflicto. Según Times of India, el presidente ruso se dijo listo para convocar a negociaciones de paz a lo que Donald Trump rápidamente le respondió: “Arregla primero lo de Ucrania”, de acuerdo con un artículo publicado en el diario indio hace apenas dos días, el 17 de junio de 2025.

Sin embargo, el verdadero mensaje está entre líneas. Moscú no quiere que su socio Teherán se hunda. Si Irán se debilita, Putin pierde fuerza geopolítica en Siria, en el Golfo Pérsico y como contrapeso en Occidente. El 16 de junio, The Washington Post reportó que Rusia teme perder otro aliado estratégico son el régimen iraní se tambalea.

La portavoz del Kremlin, Maria Zakharova ha dicho a la revista Time que el “mundo está a milímetros de una catástrofe nuclear si Estados Unidos decide atacar a Irán directamente”.

El lenguaje de guerra se disfraza en un falso mensaje de paz. Rusia no quiere que la bomba estalle cerca de ellos, sino que le estalle a otros.

El ultimátum de Pyongyang: “Se me acaba la paciencia”

Kim Jong-un no anda con vueltas. A través de su cuenta oficial de X, lanzó una amenaza directa: si Israel no frena sus ataques en Irán, Corea del Norte considerará oficialmente entrar en guerra. No es un aviso menor, es la declaración de un actor que tradicionalmente se ha mantenido en las sombras, pero que ahora saca la cabeza para marcar territorio. La tensión escaló a un nivel que pone en jaque no solo al Medio Oriente, sino al equilibrio global.

Pero la advertencia de Pyongyang no es solo para Israel. También va dirigida a Estados Unidos y a la Unión Europea: cualquier intento de intervención será interpretado como provocación directa. Corea del Norte vuelve a poner la mesa sobre quiénes pueden o no jugar en este tablero. Más allá de palabras, el mensaje tiene claridad, la paciencia se terminó y la crisis puede crecer a niveles impredecibles.

Pyongyang: el fantasma proveedor de armas en Hamas

En octubre de 2023, apenas días después del brutal ataque de Hamas contra Israel, fuerzas israelíes recuperaron lanzacohetes RPG-7 de fabricación norcoreana en los escombros de Gaza. También aparecieron proyectiles de mortero modelo Bang-122 y piezas de artillería similares a las utilizadas por las fuerzas norcoreanas, según revelaron agencias de inteligencia consultadas por Reuters y The Guardian este 19 de junio de 2025

No es casualidad. Pyongyang ha sido proveedor histórico de Irán desde los 80, enviando misiles Scud, sistemas antiaéreos y hasta conocimientos nucleares. Hoy esa relación sigue viva. En mayo de 2025, informes de inteligencia citados por Asia Times revelaron que Irán y Corea del Norte mantienen una alianza estratégica con intercambio de tecnología misilística.

El embajador israelí en Corea del Sur no se anduvo por las ramas: “Hamas utiliza armamento norcoreano. No es especulación, es evidencia directa”, cita el diario surcoreano Yonhap News en una publicación en este mismo año.