Momento exacto en el que misil supersónico de Irán impacta sobre Israel VIDEO

¿Qué ocurrió en Haifa?

Un video difundido este sábado 14 de junio muestra lo que se describe como el impacto de un misil hipersónico Fattah-1 sobre la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. La grabación, publicada por la cuenta @DOGDEGA, especializada en análisis bélico, afirma mostrar el “momento en que el misil hipersónico iraní Fattah-1 impactó Haifa”. Hasta ahora, no hay confirmación oficial del gobierno israelí ni verificación independiente del material visual.

El incidente, de comprobarse, podría marcar un punto de inflexión en la dinámica militar de la región. El uso del Fattah-1, uno de los desarrollos más recientes y sofisticados del programa balístico iraní, plantea implicaciones tácticas y estratégicas de alto nivel.

¿Qué es el misil Fattah-1?

El Fattah-1 fue presentado en junio de 2023 por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), tras un desarrollo acelerado iniciado en 2022. Se trata de un misil balístico de alcance medio con capacidad hipersónica, es decir, capaz de volar a velocidades superiores a Mach 13 (más de 15,000 km/h) y de maniobrar durante su trayectoria, lo que le permite evadir con mayor eficacia los sistemas antimisiles tradicionales.

Sus especificaciones lo colocan como una pieza clave en el repertorio ofensivo iraní:

Alcance: estimado entre 1,400 y 2,000 km.

Velocidad: entre Mach 13 y 15.

Ojiva: entre 350 y 500 kg, con una precisión estimada de entre 10 y 25 metros (CEP).

Propulsión: dos etapas con motor de combustible sólido; incluye boquilla móvil para maniobras durante el vuelo.

Aunque oficialmente está diseñado para uso convencional, su arquitectura permitiría en teoría ser adaptado para portar cabezas nucleares, lo cual ha sido motivo de alerta entre analistas militares occidentales.

¿Por qué es relevante Haifa como objetivo?

Haifa es una ciudad estratégica para Israel. Aglutina infraestructura crítica como plantas petroquímicas, instalaciones portuarias, astilleros navales y una importante base de la Armada. Es también uno de los principales nodos logísticos del país.

Un ataque con un misil de estas características sobre Haifa enviaría una señal clara: Irán (o uno de sus aliados con acceso a este armamento) está dispuesto a traspasar los límites tradicionales del enfrentamiento indirecto.

¿El Fattah-1 cambia las reglas del juego?

Sí. El despliegue operacional del Fattah-1, incluso de forma simbólica, representa una amenaza significativa para los sistemas defensivos israelíes como la Cúpula de Hierro, el sistema Arrow y David’s Sling. La velocidad y capacidad de maniobra del misil reducen los tiempos de reacción y dificultan la intercepción efectiva.

Durante las ofensivas de octubre de 2024, medios israelíes informaron que una serie de misiles de largo alcance impactaron infraestructuras estratégicas, algunos de los cuales podrían haber sido Fattah-1, aunque nunca se confirmó de manera oficial.

Además, el uso de esta tecnología eleva el umbral de disuasión regional. Hasta ahora, los enfrentamientos se habían limitado en gran medida a misiles de corto y mediano alcance lanzados por actores no estatales. Con el Fattah-1, el conflicto podría estar entrando en una fase más directa y menos contenida.

¿Qué se sabe del video?

El material difundido muestra una explosión de gran magnitud en lo que parece ser una zona urbana. No contiene metadatos visibles ni referencias geográficas verificables. Las autoridades israelíes no han emitido comentarios y no se han reportado víctimas ni daños oficiales hasta el momento.

La publicación, sin embargo, ha sido ampliamente compartida en plataformas digitales, alimentando el debate sobre el papel de Irán y la posibilidad de que este tipo de armamento haya sido empleado de forma directa.

Herramienta militar

El misil Fattah-1 es más que una herramienta militar: representa un salto tecnológico que, de consolidarse en campo, podría alterar el equilibrio estratégico en Medio Oriente. Su presunto uso en un ataque sobre Haifa —aún no confirmado— anticipa un nuevo nivel de confrontación en la región, donde ya no se trata solo de cohetes improvisados o ataques indirectos, sino de tecnología de punta aplicada con fines disuasivos o destructivos.

La tensión sigue en aumento. Y el silencio oficial solo la hace más densa.