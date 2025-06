Desde Eva Longoria y Katy Perry hasta Kim Kardashian: artistas se pronuncian contra redadas

Suman seis días de protesta en el centro de Los Ángeles, California, en contra de las redadas ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un estado considerado como Santuario Migrante.

En este contexto, varios artistas han alzado la voz contra la violencia que ha ejercido el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y han defendido a la comunidad migrante.

Entre el llanto, la actriz y productora, Eva Longoria, subió un video a su cuenta de TikTok en la que expresa su angustia por todas las víctimas de las redadas.

“No me puedo creer los comentarios y mensajes de algunas personas, me resultan muy sorprendentes porque son totalmente antiamericanos... No me puedo creer lo que está pasando en Texas, en Los Ángeles, en todo el país. Es inhumano, es difícil de ver”.

— Eva Longoria