Niega Sheinbaum, salida de México de la OEA… busca plática para dar inconformidad

Nuevamente rechazó la presidenta Claudia Sheinbaum el contenido del informe preliminar emitido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en torno al desarrollo de la elección del nuevo Poder Judicial donde sugiere a los países latinoamericanos no replicar el modelo mexicano , al calificarlo como “un proceso complejo y polarizante”.

Durante la “mañanera” y desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que ya manifestó su desacuerdo a través de la Cancillería, sin embargo, dijo, insistirá ante atribuciones que consideró, tomó indebidamente la OEA, a pesar de esto negó la intención de su gobierno de salirse de la Organización.

“Pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección… todavía ni siquiera toma posesión el nuevo Poder Judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la cancillería; que se envió una carta y en estos días también se va a estar hablando con la OEA porque no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente, pues entra a asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos… no hemos considerado salir de la OEA”.

Fue el pasado sábado cuando incluso Sheinbaum Pardo pidió a la OEA guardar sus comentarios y recomendaciones sobre el modelo en que se desarrolló para la Elección Judicial, al enfatizar, no tiene atribuciones para ello.

Por otro lado, la Jefa del Ejecutivo Federal reiteró la necesidad de reformar al Poder Judicial, pues destacó que además de hacer accesible la justicia, se debe garantizar que esta exista ante casos como la ayuda que se ha dado a grandes empresas para evitar que paguen impuestos, como en la actualidad dijo, se pretende hacer con apoyo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y por el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un impedimento contra el ministro.

“O sea, los pagan y luego se van al juez para decir; que me regresen el dinero, porque no fue correcto que me cobrarán estos impuestos. Ahora lo que quieren no solamente es que le regresen lo que pagaron supuestamente incorrectamente, sino que el SAT le regrese intereses de todos estos años… totalmente ilegal, sin sustento, entonces primero la Corte tienen que revisar, porque si imagínense que sancionar a favor de estas empresas, se sentaría un precedente terrible”.

Y es que recordó que dichas empresas hicieron los pagos cuando Gutiérrez Ortiz Mena, era el director del SAT y ahora podrían contar con el apoyo del ministro encargado de realizar el borrador del fallo que discutirá próximamente la Corte.