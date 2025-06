Greta Thunberg recibe amenazas del gobierno de Israel por llevar ayuda a Gaza

La tensión entre Israel y Palestina sigue aumentando y ahora, le ha tocado a la activista sueca Greta Thunberg, quien ha recibido amenazas por parte del gobierno israelí por zarpar en un barco al llevar apoyo alimenticio a la región de Gaza.

La activista Greta Thunberg se encuentra en peligro por ayudar a Palestina

En los últimos meses, Israel ha recibido muchas críticas por parte de distintos gobiernos en el mundo al cometer genocidio contra Palestina. Por otro lado, es bien sabido que Israel financiado por el gobierno estadounidense, ha llegado a un extremo casi inimaginable.

Es por eso que distintos activistas en el mundo así como distintos académicos, se han dedicado a darle visibilidad al conflicto y ayudar mientras la guerra termina.

Y así Greta Thunberg ha entrado a apoyar a Palestina, luego de ser arrestada múltiples veces al protestar en contra de Israel, la activista sueca ahora ha zarpado un barco rumbo a Palestina para llevar ayuda alimentaria. La activista tomó el buque que partió de Sicilia el domingo pasado que tiene como objetivo, romper el bloqueo marítimo de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Entre los activistas que se encuentran con Greta Thunberg, planean llegar a las aguas territoriales de Gaza hoy, cosa que Israel no tomó para nada bien. Por lo que el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que no permitirá que nadie rompa su bloqueo naval del territorio palestino, en el cuál se tiene como misión evitar que el grupo Hamás importe armas.

Éste mismo lanzó un mensaje contra los activistas a bordo del barco:“He ordenado a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que actúen para que la flotilla Madleen no llegue a Gaza. A la antisemita Greta y a sus amigos les digo claramente: den la vuelta, porque no llegarán a Gaza”, declaró Katz, según un comunicado difundido por su oficina.

Sin embargo, todos los activistas junto con Greta Thunberg respondieron diciendo que “Si Israel nos ataca, será otro crimen de guerra. No habríamos emprendido esta misión si no creyéramos que podríamos llegar a Gaza”.

Es importante recordar que el conflicto lleva ya más de 20 meses de iniciado e Israel ha cometido un genocidio del cual, sus cifras van en aumento y los ataques no parecen cesar.

