Injustificable quema en el edificio del SNTE: Sheinbaum

Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum a maestros disidentes, "No caeremos en provocaciones".

Tras los actos vandálicos de este jueves en las instalaciones del SNTE, asegura la Presidenta Claudia Sheinbaum, que no caerá en provocaciones.

“No estamos de acuerdo en la manera en que se actúa. Nunca hemos estado de acuerdo con la violencia y estas afectaciones” , indicó la mandataria esta mañana en su conferencia de prensa.

Dijo que las manifestaciones deben ser pacíficas y si no, tiene que haber deslinde o asumen la responsabilidad de esto que pasó, quiénes fueron quienes que prendieron fuego. Claro que hay las denuncias correspondientes y lo que proceda por parte de esas denuncias”.

Claudia Sheinbaum aseveró que si ellos quieren ganar el apoyo popular frente a su solicitud, sus demandas, pues no es precisamente la forma. “¿Ahora qué quieren, que caigamos en la provocación? No vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en provocación”.

Y ante las demandas de la disidencia magisterial, reitera que el ofrecimiento está hecho por parte de su gobierno, y que la mayoría de los maestros ya lo aceptaron.