Asesinan a hija de la titular del Centro de Justicia para Mujeres de Morelos

En una de las avenidas más concurridas de Cuernavaca fue asesinada Sara Olivia Rendón Parra, abogada de la Defensoría Pública de Morelos e hija de la Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres, Sara Olivia Parra Téllez.

La víctima, de 34 años de edad, fue privada de la vida la noche del martes en la avenida Domingo Diez de la colonia El Empleado, al norte de la capital, en un aparente intento por despojarla de su vehículo.

Una mujer de la tercera edad que la acompañaba, de quien se desconoce su identidad, fue atendida en el lugar por crisis nerviosa y posteriormente llevada a un hospital.

Hasta el sitio llegaron elementos de la policía municipal y de la fiscalía general del estado, quienes confirmaron el deceso de la funcionaria y horas más tarde se reveló que trataba de la hija de la titular del Centro de Justicia para Mujeres, Sara Olivia Parra Téllez, quien asumió el cargo en marzo pasado.

Sara Olivia Parra Téllez, directora del Centro de Justicia para Mujeres en Morelos exigió justicia.

<i>Muchas gracias a todos, por sus bellas palabras para mí, para Sarita y la familia, estoy en schok todavía no lo puedo creer que me hayan arrebatado a mi hermosa hija Sarah Olivia Rendon Parra, un ser único y excepcional, inteligente, proactiva, estudiosa, humana, entregada, leal, excelente hija, amiga, me han dejado un profundo vacío en mi vida y en mi corazón”,</i>

— Escribió en sus redes sociales, Sara Olivia