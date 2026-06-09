Vincula Sheinbaum a Salinas Pliego con manifestaciones violentas… “los extremos se juntan”

Las manifestaciones violentas fueron nuevamente cuestionadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que no encuentra explicación para este tipo de acciones y las consideró una provocación en el contexto de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desestimó nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum, las manifestaciones realizadas por Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y vinculó de manera directa, al empresario Ricardo Salinas Pliego de promover actos de violencia en el marco de las protestas.

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Sheinbaum cuestiona protestas y señala provocaciones

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria calificó las manifestaciones como una provocación diseñada para proyectar una imagen de caos en México ante un evento internacional.

“No tengo pruebas, pero digo que los extremos se juntan. ¿Cómo es? Vamos a sumar uno más uno. Lo digo de manera muy respetuosa. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el Gobierno de México, haciendo propaganda contra el Gobierno de México, que tiene empresas, llama a la violencia? Porque eso es lo que dice ahí. Y él, asimismo, dice que es de derecha, de ultraderecha. Y, al mismo tiempo, las personas que están aquí en el centro de la ciudad y que ayer algunos vehículos venían a la ciudad y encuentra que hay artefactos explosivos en un vehículo. Entonces, los extremos se juntan”.

Tras proyectar parte de una entrevista realizada por Adela Micha, donde Salinas Pliego hace un llamado a ser “más rudos” en los bloqueos, Sheinbaum Pardo hizo un llamado al empresario e insistió que los grupos de derecha quieren dar una mala imagen del país.

“En primer lugar, la responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado a todos a que cualquier manifestación sea pacífica, pacífica. Y lo hago de manera muy respetuosa, a todos. A Salinas Pliego, el empresario, a que está bien que esté en desacuerdo, pero no puede él llamar a actos de violencia. Y se junta con estos grupos que, supuestamente, son muy radicales, supuestamente, supuestamente, que hacen actividades violentas. Entonces, sí hay una provocación para evitar o para mostrar que hay caos en México. Y eso no, primero, no es cierto, está montado”.

Comentó que las demandas del magisterio han sido atendidas a través de un diálogo constante y acuerdos firmados con la dirección de estados como Oaxaca y Chiapas.

“Miren desde nuestra perspectiva no se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento y esto es para México y el mundo, nosotros lo vemos como una provocación como para decir que mal está la situación en México”.

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“¿Cuál es la razón? Y por eso decimos que no tiene que ver ya con las demandas legítimas, sino con una orientación. Ahora, de decir: “No hay, la presidenta de México y el Gobierno de México pues tienen un problema en México”.

En México no hay problema. Hay, bueno, sí hay muchos problemas, pero los atendemos. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social. No existe eso. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende, como en cualquier país del mundo. Y la Secretaría de Gobernación trabaja permanentemente”.

Como lo hiciera este lunes, confió que a pesar de todo la Inauguración de la Copa del Mundo está garantizada.

“Y no tiene por qué esconderse, sino al revés, abrirla y explicar que las vallas que están puestas en distintos lugares, pues es para evitar y para mantener la seguridad del lugar. Y para evitar, pues que sea directamente con policías que haya un enfrentamiento. Entonces, pues lamentamos que esta situación esté ocurriendo, pero es una situación. Entonces, es muy importante que esto se sepa. Ahora, vamos a actuar de manera muy responsable y se garantiza la inauguración. Está garantizada. No hay problema. Se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación”.

Sin embargo, puso en duda que ella pueda estar presente en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México para la inauguración de la Copa del Mundo.

“Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan eh pues lo que está ocurriendo con eh los maestros y algunos otros grupos. Eh porque pues tengo que estar atenta a eso, evidentemente. Entonces, hay un equipo que está atento permanentemente a eso. Pero vamos a ver pues cómo se desarrolla. Ya mañana podemos dar ese ese anuncio. En este contexto, pero para todos ustedes, si se quieren quedar por aquí, si no les da tiempo de ir a su casa, si no pueden quedarse aquí a ver el partido”.

La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que hay diálogo permanente con los manifestantes a través de la Secretaría de Gobernación y la de Educación Pública.

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