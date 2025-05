¡Alarmas encendidas en Estados Unidos! Registran nueva variante del COVID-19 conocida como NB.1.8.1

Una nueva variante de COVID-19 en Estados Unidos ha encendido las alarmas internacionales por su reciente aparición y rápida expansión. Conocida como NB.1.8.1, esta variante ha sido detectada en varios estados norteamericanos y ya es objeto de análisis por parte de las autoridades sanitarias. Aquí te contamos qué se sabe hasta el momento.

¿Es real la nueva variante de COVID-19?

Sí, la nueva variante de COVID-19 es real y ha sido identificada por especialistas en salud pública en EE.UU. El primer caso de NB.1.8.1 se registró en California el pasado mes de abril de 2025. Desde entonces, se han confirmado más casos en estados como Ohio, Hawái, Rhode Island y Washington.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: La nueva variante de COVID-19 NB.1.8.1 se está propagando en EE.UU, según Forbes. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 27, 2025

Aunque aún se realizan estudios para determinar su impacto clínico completo, los análisis iniciales indican que NB.1.8.1 se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión, aunque no necesariamente por una mayor gravedad en los síntomas en comparación con variantes anteriores. La presencia de esta nueva variante de COVID-19 en Estados Unidos ha llevado a varios países a monitorear con atención su evolución y tomar medidas de prevención.

¿Qué síntomas se caracterizan con esta nueva variante del coronavirus?

La nueva variante de COVID-19 NB.1.8.1 presenta síntomas similares a los observados en subvariantes recientes de Ómicron. De acuerdo con los reportes médicos y epidemiológicos más actuales, los síntomas comunes incluyen:

Dolor de garganta

Tos persistente

Fiebre leve a moderada

Congestión nasal

Fatiga generalizada

En algunos casos también se han reportado dolores musculares y leves dificultades respiratorias. No obstante, no se ha confirmado que NB.1.8.1 cause síntomas más graves o que tenga un índice de hospitalización más alto en comparación con variantes anteriores.

Sin embargo, en países como Taiwán, donde esta variante es ya predominante, se ha observado un aumento en las consultas médicas, lo que refleja un mayor impacto en la carga del sistema de salud.

En Estados Unidos, el gobierno federal ha decidido limitar el acceso a vacunas actualizadas contra el COVID-19, priorizando únicamente a grupos de alto riesgo como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Esta decisión ha sido criticada por algunos expertos que consideran necesario mantener la protección generalizada ante la presencia de la nueva variante de COVID-19 en Estados Unidos.

En México, las autoridades sanitarias monitorean de cerca la evolución de NB.1.8.1, aunque hasta el momento no se han reportado casos confirmados en territorio nacional. Aunque no parece más letal, su alta transmisibilidad la convierte en un foco de atención mundial.

Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19, lo más recomendable es acudir a una unidad de salud, aislarse y seguir los protocolos establecidos.

