¡Histórico! Recuperan un busto perdido desde hace 40 años de Jim Morrison

El busto de mármol que adornaba la tumba de Jim Morrison en el célebre cementerio Père-Lachaise de París fue encontrado por la policía francesa en el domicilio de un empresario investigado por fraude.

La escultura, esculpida en 1981 por el artista croata Mladen Mikulin como tributo al décimo aniversario de la muerte del icónico vocalista, había desaparecido sin dejar rastro en 1988. Desde entonces, circularon rumores y leyendas urbanas que iban desde el robo por fanáticos hasta teorías conspirativas sobre su ocultamiento.

¿Volverá el busto a la tumba de Jim Morrison?

A pesar del deterioro visible (grafitis y una nariz dañada) la pieza conserva un fuerte valor simbólico y artístico. Su hallazgo ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad rockera y admiradores del cantante, cuya tumba es uno de los puntos más visitados de Père-Lachaise, junto a la de figuras como Edith Piaf y Oscar Wilde.

El escultor Mikulin, quien además realizó una máscara mortuoria de Morrison en 2001, se mostró emocionado por la recuperación del busto y expresó su deseo de verlo nuevamente en el lugar donde fue instalado originalmente

Aunque la policía ha confirmado que el busto original fue hallado en París durante un operativo judicial, todavía no se ha determinado si regresará oficialmente al cementerio. La administración de Père-Lachaise no ha sido contactada formalmente, y no hay una fecha definida para una posible reinstalación.

En 1994, dos fanáticos estadounidenses intentaron colocar una réplica sin autorización, lo que derivó en su arresto, reflejando la sensibilidad y vigilancia en torno al legado de Morrison.

Un hallazgo que reaviva el mito de Morrison

Este redescubrimiento no solo devuelve una pieza de arte extraviada, sino que revive el interés global por Jim Morrison, cuya influencia sigue viva más de medio siglo después de su muerte. El busto, ahora convertido en una reliquia, podría reintegrarse pronto a la narrativa visual del eterno Rey Lagarto.

