Durante la más reciente edición del Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, la presencia del director mexicano Guillermo del Toro acaparó la atención de los asistentes y de miles de usuarios en redes sociales. Y no fue precisamente por un mensaje o discurso, sino por su increíble cambio físico.

Pude hablar y ver a Guillermo del Toro. Es un verdadero tipazo ❤️#CannesFilmFestival2025 pic.twitter.com/wjCoj8BQGl — Tour Cinéfilo (@TourCinefilo) May 18, 2025

En las imágenes captadas durante la 78ª edición del festival, celebrada en el Palacio de Festivales de Cannes, en Francia, Guillermo se dejó ver acompañado del compositor franco-griego Alexandre Desplat.

¿Hay algo más detrás de su cambio físico?

Guillermo del Toro, quien es reconocido no solo por su trayectoria como cineasta sino también por su gran personalidad llena de carisma, ha mantenido su vida privada con discreción.

Sin embargo, su apariencia ha sido parte de su imagen pública, por lo que las especulaciones sobre una posible enfermedad no han tardado en circular, aunque el cineasta no ha hecho comentarios al respecto, por lo que dichas versiones no deben tomarse en serio.