Periodo extraordinario será después de elección del Poder Judicial: Ricardo Monreal

Diputados federales ya alistan el periodo extraordinario que tendrán para que el Congreso, concluya con las reformas en distintas leyes, impulsadas algunas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum e incluirá temas en materia telecomunicaciones, salud, seguridad, entre otros.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, quien en conferencia recordó que en la Cámara Baja aún deben desarrollar asuntos como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley Nacional para Eliminación de Trámites Burocráticos, mientras el Senado hará lo propio en otros asuntos.

“Estamos planteando que el periodo extraordinario pueda ser la primera quincena del mes de junio, después de la elección y en ella, en estas sesiones extraordinarias, estamos haciendo el recuento de cuanto menos 18 leyes, fíjense ustedes casi las mismas que en el periodo ordinario aprobamos, aprobamos 22 leyes locales y cuatro reformas constitucionales”.

A pesar que reconoció que aún el Senado de la República mantendrá por varias semanas los diálogos en torno a la Ley de Telecomunicaciones, confió que puedan incorporarse propuestas planteadas en el proyecto a pesar de los cambios ya manifestados por la presidencia de la República.

“Y la Cámara de Senadores ha dispuesto llevar un conversatorio de varias semanas entonces voy a esperar que la Cámara de Senadores dictamine o modifique su dictamen en el pleno para que nosotros revisemos en nuestra tarea de cámara revisora, el contenido de esa nueva ley, no quiero adelantarme porque no me gusta involucrarme en la vida de la otra Cámara, pero seguramente será motivo del periodo extraordinario…

- ¿No sería darle atole con el dedo a quienes están participando?

- No se podría aceptar todos, pero no quiero yo adelantarme, las sugerencias que quieran los senadores aceptar deben aceptarla”.

Explicó que hasta el momento no hay un trabajo en conferencia con la Cámara Alta porque dijo, ello sólo se da mientras se discute la iniciativa y no cuando ya fue aprobado el dictamen como ocurrió en este caso. Por otra parte, el legislador, informó que también ya se están agendando tres de las comparecencias faltantes de los integrantes del gabinete legal y ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Que comparezcan a la Cámara de Diputados, a la Jucopo, la Junta de Coordinación Política, la primera ya va a comparecer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela el jueves 22, es decir exactamente dentro de ocho días y luego vendrá García Harfuch y luego estoy en ponerme de acuerdo con el fiscal general de la República”.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/gKnT7XB97K — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 15, 2025

