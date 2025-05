Se pierde el certificado de “gusano barrenador eliminado” y ya no podrán exportar ganado: Alejandro Macías

“Es una enfermedad terrible, es una mosca que pone huevos en heridas superficiales, raspones, partes húmedas, sale el gusanito y pone huevos como hacen las moscas, este entra y empieza a consumir tejidos profundos, es muy doloroso, con cirugía se pueden retirar las larvas, pero no es solo un problema para las personas que puedan infectarse, por fortuna difícilmente causa epidemia, son casos esporádicos”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el infectólogo, Alejandro Macías, informó que la segunda afectación importante que causa implicaciones económicas es que se pierde el certificado de “gusano barrenador eliminado” si se presentan casos en el ganado como actualmente en el sureste de México ya no pueden exportar a países como Estados Unidos, Canadá y buena parte de Europa.

Macías puntualizó que el riesgo en humanos es bajo y que el Gobierno de México va a tener que trabajar mucho para eliminarlo a través del “programas de eliminación de machos estériles” que requiere miles de vuelos, “la eliminación no va a ser sencilla, el problema va a ser multinacional, se tiene que eliminar en México y Centroamérica”.

“Se avientan moscas desde aviones, son machos que se esterilizan de radicación para que no puedan procrear, compiten con machos locales que no pueden reproducirse, se aparean y no producen descendencia, se va eliminando la mosca, el gusano no se puede eliminar de la noche a la mañana, en décadas anteriores fue un gran logro, ahora se va a necesitar mucho trabajo”.

El infectólogo dijo que el gusano barrenador ya había sido erradicado en los noventas, “es difícil detenerlo, va a ser difícil eliminarlo de nuevo”, y desconoce cuál fue la razón de como volvió a surgir en el país.

