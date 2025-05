Autoridades sanitarias prohíben 6 marcas de huevo que están contaminadas con salmonela

Autoridades sanitarias han advertido de seis marcas de huevo que no deben consumirse, tras confirmarse contaminación por salmonela. Hasta el momento, las investigaciones apuntan a que las empresas productoras de huevo prohibidas son: Golden Valley, Western Family Eggs, Compliments, IGA, Foremost y No Name, todas de origen canadiense.

La advertencia para retirar los productos del mercado se emitió desde el 18 de enero de 2025, aunque sigue vigente. Las investigaciones confirmaron que los productos contaminados alcanzaron a venderse a cadenas de restaurantes, supermercados, hoteles y tiendas minoristas.

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA en inglés) emitió un comunicado para advertir del consumo de estos productos. En su sitio de internet también publicó el número de lotes identificados con contaminación de salmonela, al tiempo que recomendaba a la población revisar sus alacenas y, de tener productos de estas marcas, verificar que no coincidieran con los lotes infestados, puesto que el riesgo de enfermar gravemente es alto si se consumen.

PUEDE INTERESARTE: Informa Secretaría de Salud de dos casos humanos de gusano barrenador en México

HUEVOS CANADIENSES SE VENDEN TAMBIÉN EN MÉXICO

Los huevos contaminados efectivamente pertenecen a marcas canadienses, vendidas principalmente en ese país. Sin embargo, la CFIA ha advertido que es muy probable que huevos provenientes de Canadá se hayan distribuido tanto en Estados Unidos como en México, por lo que de llagar a encontrar alguna de estas marcas a la venta, se recomienda evitarlos.

¿QUÉ HACER SI TIENES HUEVOS DE ESTAS MARCAS EN CASA?

Se recomienda a los consumidores que no estén seguros de haber comprado los productos retirados que se pongan en contacto con su minorista.

Si cree que se enfermó por consumir un producto retirado del mercado, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Comprueba si tienes productos retirados del mercado.

No consuma, sirva, use, venda ni distribuya los productos retirados del mercado.

Los productos retirados del mercado deberán deshecharse o devolverse al lugar donde se compraron.