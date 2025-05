El tianguis del Chopo se muda al Estado de México en esta fecha

Si alguna vez has caminado un sábado por la colonia Santa María la Ribera y te has topado con una mezcla de música punk, aroma a incienso, puestos de vinilos y gente con chamarras negras repletas de parches, entonces sabes perfectamente lo que significa el Tianguis del Chopo. Sin embargo, este ícono de la contracultura chilanga tiene una sorpresa para sus fieles seguidores: cambia de sede el Tianguis del Chopo… al menos por un día.

El Chopo: mucho más que un mercado

Nacido en los años 80, el Tianguis Cultural El Chopo no es cualquier bazar. Es un punto de encuentro para distintas tribus urbanas que, desde hace más de cuatro décadas, han encontrado aquí un refugio para expresarse, intercambiar ideas, y claro, conseguir desde vinilos raros hasta chamarras con estoperoles.

Cada sábado, frente al Museo Universitario del Chopo, se despliega este mosaico alternativo que ha sido testigo del paso de generaciones enteras amantes del punk, el metal, el reggae, el ska, la música gótica, indie y más. Aquí puedes conseguir música en todos los formatos, ropa alternativa, libros, cómics, fanzines, parches, posters y hasta asistir a tocadas en vivo con bandas emergentes que están escribiendo su propia historia.

¿Se va el Chopo de la CDMX?

La noticia tomó por sorpresa a muchos: el Tianguis del Chopo cambia de sede y saldrá por primera vez de la Ciudad de México en años. Pero antes de que cunda el pánico, hay que aclarar: no se va para siempre.

Será este domingo 18 de mayo de 2025, cuando El Chopo se traslade por un día al municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. El punto exacto será el Parque Hidalgo, ubicado en Aquiles Serdán 23, colonia San Juan Ixhuatepec, muy cerca del Parque Cri-Cri. El horario será de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y, como siempre, la entrada es completamente gratuita.

¿Por qué este cambio temporal?

La organización del evento busca ampliar el alcance del tianguis, conectar con nuevas audiencias y llevar la cultura underground más allá de los límites de la capital. Es una especie de “embajada” chopera que aterrizará en territorio mexiquense con todo su arsenal cultural: música, ropa alternativa, arte impreso, comida y, por supuesto, tocadas que harán vibrar el parque.

Si has ido alguna vez al Chopo sabrás que no hay forma de salir de ahí con las manos vacías. Y esta edición en Tlalnepantla promete no quedarse atrás. Se esperan expositores clásicos, bandas en vivo y la misma vibra que ha hecho del Tianguis del Chopo un fenómeno cultural único en Latinoamérica.

