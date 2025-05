México insistió en solicitud de informe sobre detención de “El Mayo”… EU aún no responde: Sheinbaum

Sigue sin actualizar Estados Unidos, la información a México sobre la captura del narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada ocurrida el 25 de julio de 2024.

Desde Palacio Nacional, la primera mandataria afirmó que no se ha atendido el requerimiento hecho por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador y que dijo, ratificó su gobierno.

“Si… no no han actualizado la información y de este caso, lo que se sabe es que va a cambiar su declaración, no, no se sabe todavía más de todo eso lo único que salió público es que él cambia su declaración, hay que recordar eso es importante, que esta persona fue extraditada desde México…

-Ya se planteó esta solicitud nuevamente pero ahora a las autoridades al gobierno de Trump

-Sí, sí se les ha planteado”.

A pesar de ello dijo que se mantiene buena comunicación con el gobierno de Donald Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Por cierto que celebró el decomiso de 3 millones de pastillas de fentanilo presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa que reportó Estados Unidos el pasado martes.

“También en Estados Unidos hay operación de delincuencia organizada… si no, quién vende el fentanilo en la ciudad de Estados Unidos, ellos lo vinculan con un grupo delincuencial de México pero tiene que ver pues esencialmente con operaciones también de nacionales estadounidenses del otro lado en la frontera también planteamos el tema de qué disminuye el paso de armas a México y también Estados Unidos está haciendo lo propio entonces esto habla de la buena coordinación que hay”.

Mencionó que será este jueves cuando se brinden detalles de lo que México ha logrado en materia de seguridad en el último mes donde refirió, su administración ha logrado en abril, más de dos mil detenciones.

Ante el cuestionamiento sí para este decomiso México tuvo alguna participación especial, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que hay coordinación constante.

