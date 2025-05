Es un orgullo ser la candidata de México a la UNESCO: Gabriela Ramos

“Los acuerdos no desaparecen porque un país quiera o no cumplirlos” señaló la candidata mexicana a dirigir la UNESCO, Gabriela Ramos, en referencia al recorte realizado por la administración Trump a los organismos internacionales, propiciando un momento coyuntural en el que no obstante dijo “veo muchos más países que están tratando de reforzar su acción, justamente en este momento en que se cuestiona el multilateralismo para que dé resultados”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la candidata a dirigir el organismo, recordó que “la UNESCO es la institución de la Organización de las Nacionales Unidas, encargada de la Educación, la Ciencia y la Cultura, pilares que ayudan en lo individual a desarrollar su potencial y la UNESCO los utiliza para acercar a los pueblos y promover la paz, como principal mandato”.

Reconoció el “esfuerzo fenomenal de varios países para cubrir los espacios a los que el recurso de Desatados Unidos ya no está llegando”.

Resaltó que el hecho de que “México cuente con su primera presidenta mujer, con esta visión más científica para estos temas, es una apuesta más sólida”.

De consolidarse en la dirección del organismo, se comprometió a dar prioridad a “la ética de la inteligencia artificial, de las neurotecnolgías, de la computación cuántica, que necesitan un marco ético”, pues aseguró, “debemos mejorar el manejo y la forma de relacionarnos con las tecnologías, y evitar todo el daño que está sucediendo particularmente con las redes sociales”.

Asimismo, habló de la necesidad de inversión en educación , pero sobre todo mejorar los resultados al igual que en la ciencia, así como proteger la libertad de expresión y seguridad de los científicos que están bajo un “ataque frontal de los regímenes en el mundo”.

Finalmente, resaltó que, "la UNESCO es organización conocida y reconocida por las personas de a pie, siempre ha estado ahí, protegiendo lo más preciado de la humanidad en los diversos conflictos, la UNESCO es una brújula moral”.