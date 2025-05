Dependerá del voto del pueblo que acaben malas prácticas en PJ… no hay que tener miedo: Sheinbaum

La presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que "no hay que tenerle preocupación a la elección, el pueblo está consciente" y sabrá elegir.

A menos de un mes de la elección de los próximos integrantes del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum, llamó a la población no tener miedo con el ejercicio que se realizará el próximo primero de junio.

Desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió que los señalamientos contra candidatos que se ha dicho, tienen relación con el crimen organizado, es a un número muy pequeño por lo que pidió a los mexicanos informarse de los perfiles de quienes aspiran a ser jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados o magistradas.

“Si hay algún caso de alguna situación que resuelva el INE o el Tribunal pero 99.99 es decir la gente va a saber por quién va a elegir, no hay que tenerle preocupación a la elección, el pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado aunque a algunos no les guste, no le gusta a muchos que el pueblo decida pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida”.

Durante la mañanera fue cuestionada si será la Reforma al Poder Judicial la que cambie prácticas como la colusión entre despachos de abogados y algunos jueces o ministros.

“Pues depende del pueblo, depende de la gente, por quién va a votar, lo importante es que va a votar… lo importante es que participe la gente, que la gente participe que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan pues quién es quién y puedan ejercer su voto libremente”.

En tanto anunció que ya se trabaja para tener listo los proyectos de leyes secundarias a la Reforma del Poder Judicial a fin que el Congreso las apruebe en un periodo extraordinario en el mes de junio, aclaró, que no se contemplan cambios para la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Estamos planteando, hasta ahora no, se tendría que revisar en todo caso, pero no, derivado de la reforma al Poder Judicial, porque la reforma tiene que ver con la elección, pero también otros temas entonces todas esas leyes se presentan a mediados de este mes, a mediados de mayo con el objetivo que haya sesión extraordinaria del Congreso”.