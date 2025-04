Cruz Azul da el primer paso para fichar de vuelta al Piojo Alvarado, pero con una condición

¡Se viene otro bombazo en el fútbol mexicano!. Luego de una nueva eliminación de Chivas y otro fracaso más a la carrera de muchos jugadores, algunos ya piensan en dar las gracias y buscan opciones fuera de Guadalajara. Uno de ellos es Roberto Alvarado, que podría volver a la Ciudad de México y vestirse de Azul una vez más.

Pasan los torneos y en Guadalajara siguen acumulando fracaso tras fracaso. Este Clausura 2025 volvió a ser de penumbras para el Rebaño, donde no siquiera pudieron meterse al Play In y el panorama para el futuro cercano lucen aún más sombrío.

Sin DT, sin un proyecto claro, con muchos escándalos extracancha y un ambiente que no le gusta al jugador, algunas ya empiezan a ver opciones lejos de Guadalajara y uno de ellos es Roberto Alvarado, que en lo individual ha sabido destacar, pero que en lo colectivo no ha podido ayudar a sacar a Chivas de la crisis.

El Piojo, que en selección es titular, ya no quiere seguir en Guadalajara, ya no está cómodo con la actualidad en el club y las pocas chances de competir por títulos, sin embargo acaba de renovar contrato hasta el 2029, por lo que su salida no será nada sencilla.

En los últimos mercados de transferencia, Cruz Azul ha buscado a Roberto Alvarado.



El “Piojo” no ve con malos ojos escuchar ofertas y sabe que en La Noria siempre lo han querido de regreso.



Cruz Azul tiene el 50 % de sus derechos federativos.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/6Q19dmxRD0 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 25, 2025

EL PIOJO LE COQUETEA A CRUZ AZUL

Desde el entorno del jugador, saben que hay varios equipos que quisieran fichar a Alvarado, no solo de México, sino de la MLS y de ligas menores en Europa, sin embargo, su reciente renovación y una cláusula de más de 12 millones de dólares hacen que su salida sea más complicada.

Ahí es donde entra La Máquina, que ya ha tenido contactos con el ofensivo mexicano para su regreso a La Noria, abriéndole las puertas, tanto en la gestión de Martín Anselmi, como ahora con Vicente Sánchez, que también le ha dado el visto bueno.

Aunque el contacto fue directamente de la directiva, al Piojo le ilusiona pegar la vuelta a La Máquina, pero para ello debe arreglar el tema contractual en su equipo.

Con la mala experiencia de la negociación por Chiquete Orozco, en La Noria le han pedido a Alvarado que, desde su lado, trate de bajar la cláusula de salida y entonces si, en verano acercarse formalmente con Chivas y tratar de sacarlo de ahí.

Las dos partes quieren y hay buena voluntad, aunque saben que será complicado destrabar el tema de la negociación por el lado de Guadalajara, a pesar de que mantienen un porcentaje del pase del jugador.

En la presente temporada, Roberto jugó todos los partidos del Rebaño, con 4 goles y 3 asistencias, y aunque en números no fue su mejor campaña, sí le valió para que Javier Aguirre lo llamara y le diera una oportunidad como titular en Selección en la Nations League que el Tricolor ganó en marzo.

TIGRES, TOLUCA Y EN SUDAMÉRICA PREGUNTAN POR ÉL

Pero La Máquina no es el único equipo interesado en Alvarado. W Deportes ha podido saber que Tigres y Toluca también han preguntado su estatus de cara al mercado de verano.

Además, en Brasil y un club grande de Argentina, lo tienen en agenda y si se animar a venir por él, podrían llevar mano, con el gancho de competir por los títulos que tanto desea el Piojo.