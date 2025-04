En el país se registran 124 incendios forestales

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) en su más reciente reporte de incendios forestales, informa que se registran ya 124 los siniestros activos, cuatro más que ayer, en 28 estados del país.

Las conflagraciones afectan a más de 44 mil hectáreas, incluidas 34 áreas naturales protegidas, pese a que más de 5 mil combatientes de fuego se esfuerzan para sofocarlos.

🗓️Hoy 16 de abril, se reportan 124 #IncendiosForestales en el territorio nacional 🇲🇽, donde cerca de 👨‍🚒5 mil 400 personas están trabajando de forma coordinada para controlar el fuego en los bosques 🌄, selvas 🐒 y zonas semiáridas 🏜️.



— CONAFOR (@CONAFOR) April 16, 2025

La Conafor pidió a la población civil que intenta sumarse al combate de incendios forestales de manera voluntaria, a no hacer frente al fuego si no cuenta con la capacitación, entrenamiento, equipo de protección personal y si no forma parte de alguna brigada de manejo de fuego.

En un comunicado, la dependencia de la Semarnat alertó que las personas pueden poner en riesgo su vida, además de que pueden interferir en el avance de control de los incendios forestales.

🚨¡Atención!🚨



Se pide a la población civil 👩‍👩‍👧‍👧a no combatir 🔥🌳incendios forestales ya que pone en riesgo su vida y puede interferir en el avance de control de los incidentes.



— CONAFOR (@CONAFOR) April 16, 2025

La Conafor recordó que combatir incendios en zonas naturales implica diferentes riesgos, incluso en zonas urbanas, como el clima, el viento y terrenos de difícil acceso, en otros, por lo que solicitó a la población civil que desee ayudar, acercarse al Puesto de Comando y conocer si puede apoyar y hacerlo de forma segura.

Resaltó que la capacitación para un combatiente dura un promedio de tres años, lo que sería similar a cursar una carrera profesional.

Cabe señalar que hace unos días murieron tres personas al intentar apagar el fuego de un incendio forestal en Oaxaca.

