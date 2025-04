México tiene oportunidad de negociar con empresas de países que no están en el T-MEC: Gerardo Esquivel

El exsubgobernador de Banxico y exsecretario de Hacienda en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Gerardo Esquivel, informó en entrevista con Carlos Loret de Mola que México contestó de manera “cauta” al no responder con aranceles y está bien esperar a que se “despeje la discusión, Trump tendrá que hacer un recalculo” porque no tuvo la reacción positiva que esperaba en los mercados, algunos países tendrán que mover sus productos para evitar los aranceles y México tiene la oportunidad de negociar con empresas que no forman parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esquivel dijo que por el T-MEC Trump salvo el cincuenta por ciento de las exportaciones en México, aunque la mitad si tienen un impacto en este momento, eso abrirá una oportunidad para que busquen un espacio para productos manufactureros, textiles, ropa, deportes, electrónicos, “tenemos una posición preferencial”.

El T-MEC se tiene que renegociar y puede ser bueno que sea lo antes posible, está programada la fecha para el 2026 pero sería importante terminar con la incertidumbre, “por dónde va a ir, no es tan desfavorable incrementar el contenido regional que va a ayudar a México… buscar políticas arancelarias comunes, algo que deberíamos promover nosotros”, puntualizó.

Sobre el Plan México comentó que va “en dirección correcta… veremos si será suficiente el tema energético”, el problema es que lo que anuncio la presidenta Claudia Sheinbaum se puede implementar lo suficientemente rápido, los puntos que dio a conocer ayer ya se habían dado a conocer, pero se aceleró por los aranceles, “estamos en una situación en franca desaceleración y posiblemente ya estamos en recesión… veremos qué tan rápido puede ser esto para que salga la economía”, concluyó.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret



🟥Ya le está pegando a México el tema de "la aranceliza"



💰Está cayendo la Bolsa Mexicana de Valores



Toda la info #AlAire con @CarlosLoret



🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/9aKgha3kqS — W Radio México (@WRADIOMexico) April 4, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información