Diputados presentarán queja contra el INE por prohibir la difusión de la elección de juzgadores: Ricardo Monreal

La Cámara de Diputados presentará una queja ante el Tribunal Electoral para echar atrás la decisión del INE de prohibir al Poder Legislativo promover la elección de los juzgadores el próximo uno de junio.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Baja, Ricardo Monreal adelantó que la mayoría morenista autorizó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, para que de inmediato presenta esta inconformidad.

De hecho, el zacatecano aseguró que el INE se excedió en sus atribuciones al tomar esa decisión que lesiona las facultades tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

Al presidente de la Mesa Directiva le hemos autorizado, la mayoría de la Cámara de Diputados, para que interponga un recurso ante el Tribunal Electoral, porque creemos que el INE se excedió al prohibirnos al Poder Legislativo difundir la elección. No quiere decir hacer proselitismo por un candidato o candidata, no, es simplemente difundir la la elección y en ese sentido creo que nos asiste la razón. Porque en este momento en las encuestas hay casi el 60 por ciento de ciudadanos que no saben que habrá elección para elegir a jueces, magistrados y ministros

