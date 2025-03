Niega Sheinbaum crímenes de lesa humanidad con caso Teuchitlán

Negó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en México existan crímenes de lesa humanidad, y que ejemplo de ello sea el hallazgo en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Después que colectivos de búsqueda, activistas y algunos editorialistas aseguraron que el hallazgo en la zona es evidencia de crímenes de lesa humanidad ante las atrocidades ahí ocurridas, en la mañanera la primera mandataria afirmó que eso ya no existe en el país debido a que eran actos que dijo, cometía el Estado.

“Qué quieren decir con crímenes de lesa humanidad, durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estrado, eso no, eso ya no existe en México, lo que hay es delincuencia organizada y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México y lo que hay en ese rancho se va a investigar a fondo, nosotros no vamos a construir verdades jamás, lo que diga la Fiscalía con la investigación que venga de la Fiscalía y la apertura que tenga que tener toda esa investigación pero no sé a qué se refiera”.

Por cierto, que afirmó que las madres buscadoras sí son consideradas por su gobierno en temas de desaparición, ello después que la oficina en México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicó un posicionamiento en el que pide establecer que ante la propuesta de reforma en la materia deben prevalecer los principios de “participación conjunta y el respeto a las familias”.

“En la Secretaría de Gobernación está, se ha reunido, es que nosotros no hacemos de todo un nota periodística… ellos se han reunido a través de la Comisión de Búsqueda con muchos familiares y se van a seguir reuniendo… eso además la garantía del fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda de la propia comisión ejecutiva de atención a víctimas está ahí… hay algunas acciones pues que tiene que realizar los gobiernos para poder fortalecer y seguir las pláticas, eso nunca estamos negados a dialogar jamás”.

En ese escenario Sheinbaum Pardo anunció la firma y envío al Senado de la República, del conjunto de iniciativas orientadas a la prevención y atención de los casos de desaparición de personas.

“Para la búsqueda de personas que se han reportado como desaparecidas que los registros de estas personas que han sido reportadas, quede muy claro cuál es la fuente de información, si viene de una carpeta de investigación viene de otra fuente eso es muy importante… segundo que se fortalezcan las bases de información de las y los mexicanos, que nos permitan avanzar en la búsqueda y que esto también ayude a la construcción de la paz y la seguridad de nuestro país… tercero la alerta viene ahí que en el momento que una persona se reporta como desaparecida en alguna fiscalía del país de inmediato se activan alertas”.

La jefa del Ejecutivo Federal firmó el proyecto junto a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, para modificar la Ley General de Población, así como la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas entre otras, con el fin de crear una Plataforma Única de Identidad, fortalecer la CURP, crear también una Base Nacional de Carpetas de Investigación, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización.

