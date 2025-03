No sabemos dónde están las prendas o indicios encontrados en el Rancho Izaguirre: Raúl Servín

“Volvemos a caer en guerra de palabras, claro, ellos van a estar en su postura de que no es rancho de exterminio, pero para otros si lo fue, pongan el nombre que le pongan, la importancia es la forma en que les quitaron la vida a estas personas que las quemaron literal… no se si nosotros seamos ignorantes, si no sabemos definir una cosa con otra”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Raúl Servín, señaló que ellos llaman campo de exterminio a lugares como el Rancho Izaguirre donde le quitan la vida a personas quemándolas y dio a conocer que varias personas fueron a fiscalías a buscar las pertenencias e indicios de sus desaparecidos y les informaron que no las tienen, que se encuentran en el Forense, “no sabemos donde quedaron, a ver que resulta, dónde están las prendas o donde quedaron”.

El integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dijo que colocaron pilares de ladrillos, metieron a personas y les quitaron la vida, encontraron pozos que ellos mismos escarbaron donde había restos óseos que guardaron para cuando llegara la Fiscalía y tuviera evidencia.

“Ninguna duda, en el video en vivo que existe lo pueden ver lo que hacemos las personas que estamos en esa búsqueda, ahí van a verificar que estaban abajo de la tierra… no tenemos ni idea de cuantas hayan sido quemadas, es muy difícil, ni Ciencias Forenses sabrían… ojalá fuera solo una persona, pero no tengo ni la menor idea, siguen trabajando en el lugar, siguen sacando restos óseos, no podría darte una cantidad”.

Al ser cuestionado sobre si confía en las autoridades y que le diría a Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y Alejando Gertz Manero, Servín puntualizó que no se mete tanto en la política, pero para ellos seguirán siendo hornos donde les quitaban la vida, la detención de “El Lastra” son buenas noticias y demuestra resultados en la investigación, “esperemos cuantas personas más sean detenidas” y su confianza es mayor en las autoridades federales porque las locales “les han tapado la boca”.

