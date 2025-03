Sheinbaum busca desviar responsabilidad del Rancho Izaguirre culpando a medios: Luis Estrada

“La percepción que trata de señalar es igual que en su momento intento hacer Andrés Manuel López Obrador respecto a medios de comunicación que tienen la obligación de vigilar los comportamientos de gobiernos. Si quienes gobiernan no están acostumbrados a señalar lo que es noticia, escandalo y se desvían entonces no deberían de gobernar”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola el director general del Taller de Comunicación Política (SPIN-TCP), Luis Estrada, dijo que Claudia Sheinbaum busca desviar la responsabilidad del gobierno en el caso del Rancho Izaguirre culpando a los medios de comunicación, “si la presidenta no hubiera salido a decir los medios están en su contra diría están tratando de controlarlo”, los medios van a estar pendiente de lo que sucedió porque es una noticia relevante tanto a nivel nacional como internacional.

“En Estados Unidos si un caso trasciende en algún lugar las agencias estatales se pelean por tomar la responsabilidad del caso. En México ves lo contrario, tocan a estados o municipios con tal de no tomar la oportunidad, no saben cómo lidiar con las crisis del gobierno de Morena. A Sheinbaum y estados parece no les gusta gobernar, no les gusta la responsabilidad de lidiar con malas noticias que son las noticias”.

Sobre la “mañanera” Estrada informó que desde un principio notaron que sería similar a las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador por eso decidieron no seguirlas, “en momentos como estos que sale a hablar en lugar de tomar responsabilidad y ver como lo va a resolver, mostrar empatía a las Madres Buscadoras se tira al suelo y se victimiza por como son los medios, nos enseña que entonces en un acto de propaganda para tratar de desviar el interés”.

El director general de SPIN-TCP puntualizó que Sheinbaum busca desacreditar a los medios, la presidenta tiene el 85 por ciento de aprobación lo cual es parte de una narrativa de régimen populista, tener un enemigo como Donald Trump le ayuda, la “mañanera” sirve como espacio para denunciarlo, “todos queremos estar con la presidenta contra Trump”, concluyó.

