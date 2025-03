Rancho Izaguirre de Teuchitlán no tiene pruebas suficientes de que fuera crematorio clandestino ni campo de exterminio: Alejandro Gertz Manero

Rancho Izaguirre de Teuchitlán no tiene pruebas de que fuera crematoria clandestino ni campo de exterminio: Alejandro Gertz Manero

Este miércoles, el Gobierno Federal, en voz del Fiscal, Alejandro Gertz Manero, dio los primeros informas de su investigación en el caso del Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos y varias prendas e indicios, que, de acuerdo al colectivo, Guerreros Buscadores, que descubrieron el lugar, el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo había usado como campo de exterminio a decenas de personas.

En conferencia de prensa, el encargado de la Fiscalía General de la República, dijo que aún no se tiene un dictamen final de todo lo encontrado en el rancho, aunque sí reconoció que hay restos humanos y acusó a las autoridades locales de muchas irregularidades desde septiembre, cuando ya se había investigado el lugar.

Gertz Manero aseguró que la Fiscalía del Estado de Jalisco no dio aviso a autoridades federales del caso, cuando había pruebas de delitos graves que tendrían que haber pasado a manos de la FGR y no de la estatal.

“Todas las prendas de vestir y calzado en el sitio no se procesaron, al igual que los vehículos. No se dio anteversión inmediata a la FGR por los delitos de utilización de armas de uso exclusivo y alto calibre y delincuencia organizada. No se dio la inspección total del lugar ni se identificó las huellas dactilares que se encontraron”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cuántas familias se están quedando sin patrimonio en un país sin Estado de derecho?: Sandra Romandía

Fue en septiembre del 2024, cuando autoridades locales inspeccionaron el Rancho Izaguirre, que, de acuerdo a informes oficiales, se rescataron a dos personas secuestradas y se detuvo a diez criminales. Tras estos hechos, la investigación quedó en un plano local y no pasó al gobierno federal.

NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES QUE INDIQUEN QUE HABÍA UN CREMATORIO CLANDESTINO

A pesar de las versiones de colectivos de madres buscadoras y testimonios de sobrevivientes del lugar, que aseguraban que ahí, el CJNG quemó decenas de cuerpos, el Fiscal dijo que, por ahora, no hay indicios suficientes para confirmar que se trataba de un horno clandestino para incinerar cuerpos.

“Aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias”, dijo este miércoles el Fiscal General.

Asimismo dijo que la ropa y zapatos que se encontraron en el Rancho Izaguirre, podrían ser de sicarios del cártel y no necesariamente de víctimas que habrían sido asesinadas en el lugar.

En esta versión oficial por parte de la FGR, estas son anomalías encontradas en la investigación hecha por la Fiscalía del Estado de Jalisco:

No se inspeccionó completamente el rancho

El predio quedó abandonado después de la investigación de la Fiscalía Estatal

No se analizó a detalle las prendas y objetos hallados, como ropa y zapatos

Los vehículos encontrados no fueron reportados en la investigación; tres de ellos ya fueron robados

No se tiene certeza de la antigüedad de los restos humanos hallados

No se investigaron datos de la propiedad como la compra o quiénes son los dueños

También se aclaró que una parte de las identificaciones encontradas en el Rancho Izaguirre, le pertenecen a sicarios que ya fueron detenidos y se tiene registro de que permanecen tras las rejas en diversas entidades de la República Mexicana.

NACIONAL | @FGRMexico da informe sobre los indicios hallados en el #RanchoIzaguirrehttps://t.co/BR1LruPTLn — W Radio México (@WRADIOMexico) March 19, 2025

MADRES BUSCADORAS PUEDEN PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN

Luego de que el gobierno federal tomara el caso y comenzara sus investigaciones y peritajes en Teuchitlán, colectivos de madres buscadoras denunciaron que ya no les permitieron el acceso al rancho, además de amenazas y hostigamiento en la zona.

Ante esta situación, Alejandro Gertz Manero dejó claro que por ley, cualquier persona que tenga pruebas en la investigación de un delito, puede presentarlas ante el MP o en su caso, abrir un caso nuevo, paralelo al que ya tomó la FGR.

“Es obligación del MP recibir todas las pruebas de todas las personas que quieran aportar sobre un delito. Si las madres quieren aportar pruebas, eso es lo que necesita la justicia. La ley establece con precisión que cualquier persona que tenga pruebas puede ir con las autoridades y hacer una denuncia”.