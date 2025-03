Sin acuerdo de compensación para trabajadores… alarga INAI última sesión

Entre reclamos, incertidumbre y desconocimiento se realizó la primera parte del último capítulo que tendrá el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Mientras la Cámara de Diputados alista el aval de las leyes secundarias para culminar la extinción del Instituto, el pleno no pudo llegar a un acuerdo para brindar a los trabajadores una compensación, ni tampoco dar respuesta a la incógnita con la que viven desde diciembre de 2024, qué pasará con sus puestos de trabajo a partir del 21 de marzo.

Con pancartas, más de una veintena de empleados exigieron tener certeza, es Sergio Martínez del área de Protección de Datos Personales y Posesión de Particulares.

“De manera pacífica solicitándole a los comisionados, aunque hubo una convocatoria de un correo electrónico que no tenemos conocimiento de la identidad de la persona, lo estamos haciendo por convicción personal y porque lo que buscamos es proteger nuestros derechos laborales, algunos tenemos aquí muchos años trabajando en el Instituto… pues ya estamos a días y no sabemos si nos van a liquidar, si no nos van a liquidar, si nos van a recontratar o no lo van a hacer… no tenemos certeza”.

Aunque la cita de la última sesión se dio a las 15 horas, alrededor de 40 minutos después iniciaron trabajos donde empleados de distintas áreas pidieron ser el primer punto del día para conocer si tendrán una retribución por sus años de trabajo, sin embargo, previo al pleno, el presidente del Instituto, Adrián Alcalá, aclaró que no habría una liquidación formal.

“Nosotros no podemos liquidar los trabajadores dado que primero la Cámara de Diputados no nos otorgó un presupuesto etiquetado para tal efecto, recordar también y ustedes nos cubrieron cuando fuimos con la comisión de anticorrupción y transparencia, también hace unos días a la Cámara de Diputados pedimos obviamente que nos etiquetaran ese presupuesto, no nos etiquetaron ese presupuesto y obviamente tenemos que estar de sujeto a lo que establecer artículo cinco transitorio”.

Además, explicó que el INAI no está terminando la relación de trabajo y los trabajadores podrían sujetarse al artículo quinto transitorio de la ley secundaria donde se garantizan los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto, al tener la posibilidad de ser contratados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, el consejero presidente propuso un acuerdo.

“Muchos correos, muchas comunicaciones y también mucha incertidumbre, mucha desesperación por parte de ustedes en ese sentido y lo entiendo, lo entendemos… es importante de la compensación económica está dispuesto a razón de 90 días de las percepciones brutas diarias, más 20 días por año, con un límite por nivel de puesto, sobre la base del sueldo tabular bruto conforme al manual de percepciones vigente”.

Las compensaciones variaban entre los más de 50 mil pesos mínimo y máximo de casi 600 mil, mientras los trabajadores tomaban ese acuerdo como una opción, la comisionada Julieta del Río alertó que ello podría beneficiar en mayor medida a nueve trabajadores que se ampararon años atrás para no perder sus prestaciones.

Tras un receso de diez minutos que se extendieron a casi tres horas, las comisionadas Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, rechazaron la propuesta de compensación presentada de último momento por el comisionado presidente.

Julieta del Río explicó que buscarán una reunión con la próxima titular de la secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro.

Ante ello se decretó un receso que concluirá este miércoles a medio día, para desahogar los últimos cien puntos pendientes, mientras los trabajadores entre lágrimas y descontento acusaron que entre comisionados sólo se echaron la bolita.

