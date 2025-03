Castagné Couturier acusa a Rocío Nahle: “ella dejó caer toda la fuerza del Estado” por denunciar su corrupción

“Jamás fui notificado, jamás recibí un citatorio, mucho menos fui emplazado a un juicio, nunca me dejaron citatorio por parte del juzgado, yo me entero la madrugada del domingo a través de un medio de comunicación, que la jueza del Juzgado Sexto de Veracruz me había sentenciado a pagar una multa de 50 mil salarios mínimos que equivales a 14 millones de pesos, pero quiero dejar muy en claro, jamás ni fui citado, ni mucho menos notificado”.

El empresario transportista, Arturo Castagné Couturier, quien denuncio a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y uso ilícito de atribuciones informó en entrevista con Carlos Loret de Mola que fue sentenciado a pagarle 14 millones de pesos por daño moral y dijo que es un claro mensaje político disfrazado de un proceso judicial, “por denunciar su corrupción ella dejó caer toda la fuerza del Estado”.

Castagné Couturier señaló “que esto marcará un precedente a nivel nacional porque el régimen utilizará el Poder Judicial para destruirte o encarcelarlos, estamos viviendo en un régimen totalmente autoritario, ni a los criminales, ni a la corrupción, sino a los que dan rendición de cuentas para señalar corruptelas”.

Familia el día de hoy estaré en vivo en el noticiero 1:00pm - 3:00pm de Carlos Loret @CarlosLoret a quien agradezco la apertura de su espacio para explicar lo que viene sucediendo con las denuncias que la señora Norma Rocío Nahle García emprendió en mi contra por dar a conocer… — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) March 18, 2025

Al ser cuestionado sobre si se retracta de haber denunciado a la gobernadora de Veracruz aseguró que “jamás, yo no he mentido, he hablado con la verdad”, las denuncias además de realizarlas a través de medios y redes sociales también interpuso cuatro penales contra Rocío Nahle, su esposo José Luis Peña Pena y su sobrina Maribel Hoyos Peña y tres más a la Fiscalía General del Estado de Veracruz por delitos electorales, todas con pruebas necesarias para su comprobación.

Aquí una de las denuncias presentadas ante la @FGRMexico el día 18 de Abril del 2024 y que hasta la fecha no ha sido atendida.



En los próximos días seguiré exhibiendo las denuncias presentadas, así como las pruebas que acreditan las propiedades de la señora @rocionahle y su… https://t.co/1yeu09QnRL — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) March 18, 2025

