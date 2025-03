¿Cómo ocurrió el ‘hackeo’ por parte de Estados Unidos al celular de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo al medio New York Times, hubo un ‘hackeo’ por parte de Estados Unidos hacia el celular y una cuenta de correo electrónico pertenecientes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella ha confirmado esta noticia y esto es lo que se sabe hasta el momento.

Claudia Sheinbaum, confirma ‘hackeo’ de su celular por Estados Unidos

La mandataria, Claudia Sheinbaum, en la mañanera del lunes 17 de marzo, ha confirmado la noticia de que su celular y cuenta de correo electrónico fue hackeado aunque no se sabe por quién.

El primero en dar la noticia fue el medio estadounidense New York Times, pues la reportera Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del NYT en México, mencionó que el hackeo ocurrió después de la conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump donde éste, hizo énfasis en que la mandataria ‘es dura’.

El medio asegura que la información la corroboró a través de un grupo de cuatro personas que estuvieron presentes en esa llamada, donde se acordó la extradición de los 29 narcotraficantes.

Poco después de la entrega, el celular de Sheinbaum fue hackeado, según varias personas familiarizadas con el asunto. Un portavoz de la Presidencia mexicana declinó hacer comentarios — New York Times

Asimismo, hoy 17 de marzo, en la mañanera de la presidenta, confirmó que no solo su celular fue hackeado, también su correo electrónico. Sin embargo, agregó que no hay de qué preocuparse ya que son cuentas que no utiliza más.

Informó que su número telefónico data de su campaña electoral y sus cuentas oficiales, cuentan con la protección necesaria. Por otro lado mencionó que la Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto, aunque ellos aún investigan quiénes fueron los responsables.

Por lo que gracias a este comentario, se dijo que el gobierno del país vecino tal vez no tuvo nada que ver. Habrá que esperar a que se investigue el caso y puedan esclarecer las cosas.