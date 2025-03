Hay duda en la pausa de aranceles al sector automotriz, no hay documento oficial: Guillermo Rosales

México es complementario para el sector automotor en Estados Unidos, ellos no tienen la eficiencia manufacturera y a sus jóvenes no les interesa, señaló el presidente ejecutivo de la AMDA, tras la exención de un mes de los aranceles del 25% a la industria automotriz, anunciada ayer por la vocera de la Casa Blanca.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, consideró que esta fue “una buena noticia”, sin embargo, puntualizó que “Hay duda de nuestra parte porque no se ha publicado un documento oficial que detalle lo que implica la pausa”.

No obstante, dijo, esta pausa representa “mantener abierto el cauce de conversación entre México, Estados Unidos y Canadá”, por lo que este mediodía se reunirán cámaras y asociaciones de la industria automotriz con la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuál es la importancia de la industria automotriz en México?

Resaltó que la industria automotriz en México es un pilar de la economía, con la generación de más de 1 millón 200 mil empleos, pero que es falso que esto implique que México haya terminado con la industria en Estados Unidos, ya que su producción representa el 68%, la de México el 25% y la de Canadá el 7%.

Por el contrario, apuntó que México es complementario para Estados Unidos en este sector, “la manufactura no es atractiva para los jóvenes” de aquel país y, por tanto, “no es posible que en el corto plazo -tres o cuatro años-, se pueda hacer un cambio estructural para que se restablezca la manufactura plena en Estados Unidos, más allá de lo tecnológico, no es viable, no tienen la capacidad de eficiencia”.

Finalmente, reconoció que México debe seguir trabajando en los temas de seguridad y migración y que de parte de la industria existe el apoyo al gobierno para continuar con el diálogo y el respeto al T-MEC que lleve a un mejor entendimiento con Estados Unidos.