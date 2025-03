Mon Laferte cancela presentación en CDMX

Fue en durante las primeras horas de este 4 de marzo que la cantante Mon Laferte hizo pública la cancelación en el concierto ¡Calladitas no! a través de sus cuentas en redes sociales.

«Lamento informarles que por motivos personales de fuerza mayor, no podré asistir al evento ¡Calladitas no! en el Multiforo Alicia (...) traté de estar, hice todo lo posible, pero me fue imposible», dice el comunicado.

Mon Laferte es la cantante chilena que probablemente se sienta más identificada con México. No solo su música demuestra estar fuertemente influenciada por la cultura mexicana, también a un nivel personal, al establecer una fuerte conexión con el público de este país.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Dónde comprar los boletos en el Día Vive Latino 2025? Estos son los artistas para el 15 y 16 de marzo

También hay quien la considera “ícono del feminismo”. Es por eso que su inesperada cancelación en el concierto ¡Calladitas no!, que se celebra en el marco del 8M, ha causado revuelo. El motivo sigue siendo un misterio.

A través de diversas campañas en medios, se ha enfatizado que el 8M no es una celebración, sino un día de lucha y resistencia. Dentro de este movimiento, surgen distintas formas de expresión, como el concierto ¡Calladitas no!, que reúne a reconocidas artistas, entre ellas Laferte, quien figuraba como una de las principales en el cartel.

El concierto ¡Calladitas no! se llevará a cabo el próximo viernes 7 de marzo de 2025, en el Multiforo Alicia.