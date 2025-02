¿Queremos tener jueces politizados?: Jorge Romero

“Muchísimas personas de las que son finalistas para ser jueces, tienen lazos absolutamente comprobables con Morena”, denunció el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien se cuestionó ¿Queremos tener jueces politizados?

En entrevista para “Así las Cosas”, con Gabriela Warketin el líder de Acción Nacional compartió que su partido está en un proceso serio de cambio, pues afirmó que “el PAN tiene que dejar de ser este una especie como del club en donde solamente 20 personas decidan”, aseguró que se trabaja en la consistencia de su narrativa como partido de “centro-derecha” en el que no solo importe ser un partido que gane elecciones, sino que “tenga mejores prácticas y que tenga más consistencia en su mensaje que tenga más alcance”.

Reconoció que “el tiro electoral ya no es ni va a ser parejo por lo menos por los próximos años…. nos queda muy claro que no es PAN contra Morena, es David contra Goliat”, pero afirmó que su partido está mejor ranqueado “somos un partido que tiene una doctrina que, no giramos en torno solamente a ganar elecciones”.

Aseguró que entre las prioridades de Acción Nacional está la labor legislativa, tras señalar que en el proceso de elección judicial, “pueden entrar personas que tienen comprobados lazos -con Morena-“ y el PAN “lo puede evitar con un producto legislativo” pues afirmó que un juez debe ser imparcial, esto tras conocer de la visita de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf a la Cámara de Diputados.

Por lo que insistió “nosotros lo que hacemos es un llamado a la gente, a las familias, a las personas adultas en este país para que sepan quiénes de los que aspiran a ser jueces, van a ser jueces con cachucha” en clara advertencia rumbo al 1 de junio.