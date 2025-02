Extradición de García Luna en suspenso... EUA no da respuesta a México

La posible extradición a México del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para que enfrente al menos dos procesos penales iniciados en su contra por hechos de posible corrupción y por el caso Rápido y Furioso, sigue en suspenso aun año y medio de formalizada la solicitud.

En respuesta a una nueva solicitud de información pública enviada por Así las Cosas PM, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que hay dos solicitudes formales presentadas desde octubre de 2023 en contra del exfuncionario mexicano ante el gobierno de los Estados unidos, pero aún no hay respuesta positiva o negativa.

Incluso, la cancillería destaca que tampoco existe un plazo o expectativa para recibir alguna respuesta de parte de la administración del presidente Donald Trump.

“Se señala que dichas peticiones (de extradición de García Luna) se encuentran aún en estudio por parte de las autoridades competentes estadounidenses. En este sentido, es pertinente destacar que el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América no establece un tiempo determinado para que el Estado Requerido realice el mismo” señaló Relaciones Exteriores en su oficio de respuesta ASJ-08775/2025.

Relaciones Exteriores detalló que las dos solicitudes de extradición presentadas formalmente por México corresponden a dos causas penales iniciadas contra García Luna:

La primera es la causa penal 002/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, por el delito de introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea o sujetos a control. Se trata del caso relacionado con el fallido operativo Rápido y Furioso.

La otra es la causa penal 44/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Este es el tema relacionado con posibles sobrecostos en la asignación de contratos para la construcción de penales federales en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

En ambos casos el gobierno de México intentó, primero, agilizar el trámite a través de la presentación de solicitudes provisionales de extradición luego de que García Luna fuera detenido en 2019 en Texas por cargos de narcotráfico presentados en u contra en aquel país. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos respondió que estos requerimientos no eran procedentes dado que el exfuncionario ya se encontraba bajo custodia, por lo que lo procedente era la presentación formal de las solicitudes.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) trabajó con la SRE en la integración de los expedientes que fueron enviados en octubre de 2023. Con ello se detonó el procedimiento que según la cancillería “sigue en estudio” luego de 15 meses de formalizadas las solicitudes.

Cabe señalar que el exsecretario de Seguridad Pública ya fue enjuiciado y declarado culpable de los cargos de narcotráfico presentados en su contra desde febrero del año pasado en una corte federal en Brooklyn, Nueva York. Y en octubre de 2024 se le impuso una sanción de 38 años de prisión.

Dejan fuera el caso más grave

Por otro lado, Relaciones Exteriores confirmó que no existen otras solicitudes de extradición en trámite o ya presentadas en contra del exfuncionario federal además de los dos casos ya referidos.

Eso significa que ha quedado fuera de estos procedimientos el caso de mayor gravedad iniciado en contra de García Luna y que tiene que ver con una serie de contratos presuntamente ilegales para la dotación de equipos de seguridad a cárceles federales del país. Según la teoría del caso le significó al exfuncionario y a su círculo ganancias ilegales por más de cinco mil 600 millones de pesos.

Por estos hechos un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de García Luna por delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero esta causa penal no ha sido incluida, al menos hasta ahora, en otra solicitud formal de extradición. Si no se hace y el exfuncionario es extraditado entonces no podría ser procesado por este caso.

Clasifican como confidencial caso vs su esposa

En Así las Cosas PM también solicitamos a Relaciones Exteriores si ya se han detonado procesos de extradición en contra de su esposa, Cristina Pereyra, y otros familiares. Lo anterior luego de que fue la propia FGR la que informó en un comunicado sobre la obtención de ordenes de aprehensión en su contra por el mismo caso de los contratos de equipos de seguridad para cárceles federales.

Sin embargo y a diferencia de repuestas anteriores, la Cancillería optó esta vez por clasificar como confidencial la información relacionada con ella o con cualquier otro familiar o persona distinto al exfuncionario bajo el razonamiento de que debe privilegiarse la “presunción de inocencia” de la persona en cuestión.

“Dar a conocer si una persona cuenta o no con una petición de extradición en su contra, se afectaría el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor, ya que al no conocerse de antemano su calidad de indiciado, procesado o sentenciado, no existen elementos suficientes para determinar su culpabilidad”, respondió en su documento la cancillería.

Lo anterior pese a que en el caso de Pereyra es el propio gobierno federal y la FGR quienes en distintos momentos hicieron públicas la existencia de investigaciones en su contra y de una orden de aprehensión girada. Ello sumado al interés público que representa el esclarecimiento de casos de posible corrupción como este en el que se involucraron recursos públicos.

