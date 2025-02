Abogado de “El Mayo” firmó contrato con Morena en la Cámara de Diputados: José Elías Lixa

El líder de los diputados federales del PAN, José Elías Lixa, denunció que en la legislatura anterior Morena, contrató los servicios de asesoría jurídica del despacho del que son socios Sergio Ramírez Muñoz y Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogados que defienden a presuntos narcotraficantes, como Ismael “El Mayo” Zambada.

Explicó, con un documento, que dicho contrato fue por más de 65 mil pesos mensuales y fue firmado por Ramírez Muñoz entonces diputado suplente de Sergio Mayer también en ese entonces presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, así como con la entonces directora general de recursos humanos, Rosario Elizabeth Gabriel Pablo, el documento está fechado el primero de mayo de 2021.

Elías Lixa presentó un video que difundió el también panista Jorge Triana, en el que aparece precisamente Sergio Ramírez Muñoz diciendo que admite que, si defienden a narcotraficantes y eso no tiene nada de malo, pero lo que no dice es que tenía un contrato de servicios jurídico con la Cámara de Diputados.

“La vergonzosa relación, de los nexos innegables, de las fotografías de cuates que existen entre diversos integrantes de Morena con los abogados del crimen organizado, particularmente del Mayo Zambada. Primero intentaron negarlo, luego un acto de distracción y luego volvieron a negarlo”.

Pues resulta que el ya famoso despacho morenista que defiende al Mayo en la legislatura anterior tenía ¡CONTRATO CON LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE MAYORÍA MORENISTA!



¡Pueden negar sus amistades, pero hasta les pagaban! https://t.co/O9TIpf5ePe pic.twitter.com/N68Cshnglx — Elías Lixa (@eLiasLixa) February 25, 2025

El líder parlamentario panista emplazó al ahora presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, a investigar esta situación.

“Yo quiero ver que el presidente de esta Cámara que andaba muy valiente echando y repartiendo culpas niegue que la Cámara firmó un contrato con este despacho que ha admitido defender al crimen organizado, son actualmente los representantes del Mayo Zambada, que fueron representantes del Z-40, que fueron asesores del gobierno morenista de Américo Villareal”.

Pero el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, minimizó la acusación y dijo que el PAN quiere hacer una telenovela de un asunto que en realidad pretende lavarse la cara del origen de García Luna, quien sí tenía vínculos con el crimen organizado.

“Ese tema es una evidente intención de sacar raja política del PAN muy concretamente, la verdad es que la gente no cree estas mentiras y es una estrategia que traen desde antes de la campaña. La verdad es un tema de raja política, es un tema evidentemente político, inflado por ello, peor que no tiene ningún fondo, no tenemos nada que ver con esos personajes”.

Y uno de los que conoce muy bien a este abogado Sergio Ramírez Muñoz es el diputado de Morena y actor Sergio Mayer, quien dice conocerlo como abogado y nada más.

“Conocí justamente al abogado Sergio Ramírez en los temas de “cultura de paz” y en los últimos tres meses estuvo como asesor mío en esos temas, y dábamos conferencias y ya. No hay nada turbio, no hay nada ilegal, yo estoy reconociendo que sí fue asesor mío en el 2021. Yo no sé lo que esté haciendo ahorita, muy buen abogado, fue abogado de algunos artistas y algunos políticos”.

Finalmente, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se concretó a decir que esta denuncia es parte del debate político, “y yo no me entretengo en eso”.

Síguenos en Google News y encuentra más información