“Es una maraña de mentiras”, niega Teresa Castell relación con el abogado Pablo Penilla

¿Por qué el premio al abogado de Pablo Penilla, fue el cuestionamiento que lanzó Carlos Loret de Mola en el espacio de “Así las Cosas”, para su la panista Teresa Castell, quien respondió que “No hay ningún premio, jamás se hizo tal cosa, tan así que no existe evidencia, no existen fotografías, no existen videos”.

Detalló que ese evento se hace a favor de una organización civil llamada “Salón de la Fama”, misma que ya se deslindó del asunto. Y que entre las peticiones de la sociedad está el tener acceso a los salones del Congreso, “a lo que yo accedí”.

Dijo que en esta “maraña de mentiras que trae Sergio Luna junto con Claudia Sheinbaum y todo su séquito, es un documento done se le solicita el espacio para que se premie a líderes profesionales”.

“Este asesor viene del senado, recomendado por un amigo de mucho tiempo, y yo accedo a darle el espacio”, cuando le hicieron la petición de acceso a los salones para su premiación.

Señaló que son 23 años los que llevan trabajando con el Congreso con este tipo de premiaciones y peticiones.

Aunque recalcó que “lo que sí hay son nexos con la presidenta obviamente y de Américo y del senador de Morena estando al lado de este personaje”.

Tras el deslinde de la presidenta Claudia Sheinbaum, la panista señaló “Es un abuso de poder de la señora que hoy ocupa el cargo de presidente, un abuso de poder dentro de la mañanera como siempre y acostumbrados a estar señalando sin pruebas, la señora no acepta que tiene vínculos porque aparece en una foto, si no es suficiente, pero sí se atreve a mencionar mi nombre a nivel federal”.

“Resulta que sin foto me señala la señora... de manera descarada y ventajosa”, ligándome con un abogado que hoy defiende a “El Mayo” Zambada y quien dijo “tiene un socio que es morenista”.